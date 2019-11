L' addio alla giovane Giulia | suo padre e il papà del fidanzato si abbracciano in chiesa

Funerale di Luca Sacchi - l’addio a Roma : gli amici sfilano con le moto davanti alla chiesa. Assente la fidanzata Anastasya : Un lungo silenzio ha accompagnato la bara legno chiaro di Luca Sacchi, il personal trainer di 24 anni ucciso da un colpo di pistola durante una compravendita di droga a Roma, all’interno della chiesa Santo Nome della Beata Vergine Maria nel quartiere Appio di Roma dove mercoledì 6 novembre si sono celebrati i funerali. Un silenzio spezzato solo dal rumore delle moto di alcuni amici di Luca che hanno sfilato davanti la chiesa pochi istanti ...

Morta Amedea Zanarini - addio alla partigiana Catia : “Lottare sempre per diritti delle donne” : Amedea Zanarini si è spenta a Bologna all'età di 95 anni. Originaria di una famiglia di mezzadri, dopo essere stata staffetta partigiana e croce al merito di guerra, si è battuta per tutta la vita per l'emancipazione delle donne, ricordando: "Se è vero che le donne hanno raggiunto ciò che non avevano in passato, è altrettanto vero che queste conquiste sono a rischio e vanno difese".Continua a leggere

Zac Posen dice addio alla sua House of Z : chiude il brand dello stilista newyorchese : “Voglio esprimere il mio apprezzamento al nostro straordinario team e a tutti coloro che hanno sostenuto me e il marchio. Devo molta gratitudine per il loro costante sostegno e dedizione alla società. Sono grato alla squadra che ha prestato il suo incomparabile talento e impegno lungo il mio cammino. Rimango incredibilmente orgoglioso di ciò che abbiamo creato e speriamo per il futuro. Love ZP”. Con questo messaggio ...

Il Napoli dice troppo presto addio alla lotta scudetto : Il Napoli perde a Roma 2-1 e si apre una dolorosa presa d’atto nel campionato. Dopo appena undici giornate, il Napoli è fuori dai giochi per lo scudetto. È settimo con 18 punti, fuori anche dalla zona Champions. Il peggior risultato degli ultimi dieci anni. Tre sconfitte in undici partite. Una riflessione è doverosa. È la terza sconfitta in campionato ma le altre due sono avvenute nel finale in condizioni rocambolesche. Questa no. Noi non ...

Il Paradiso delle Signore 4 spoiler : Nicoletta dice addio a Riccardo e alla serie Tv : Brutte notizie per i fan de Il Paradiso delle Signore 4. Gli spoiler relativi alle puntate che andranno in onda prossimamente su Rai 1, annunciano l'uscita di scena di Nicoletta Cattaneo, interpretata da Federica Girardello. La madre di Margherita, infatti, deciderà di lasciare Milano insieme a Cesare Diamante. Dunque, dopo aver tradito il marito tornando tra le braccia di Riccardo Guarnieri, la donna preferirà salvare il suo matrimonio seguendo ...

Giuliana Castellani morta - addio alla cantante lirica : aveva vinto un concorso di Domenica In con Pippo Baudo : È morta a 40 anni in un tragico incidente stradale in Austria la cantante lirica Giuliana Castellani. La mezzosoprano si trovava all’estero per un’audizione ed era al volante della sua auto, da sola con il suo cane, quando lunedì scorso è rimasta coinvolta nello schianto che l’ha uccisa assieme all’animale. Giuliana Castellani era molto famosa nel mondo della lirica anche perché nel 2010 aveva vinto un concorso in Rai ...

Loretta Goggi torna alla conduzione : addio a Tale e Quale Show? : Tale e Quale Show 2019: Loretta Goggi verso la conduzione di un programma tutto suo? L’indiscrezione La nona edizione di Tale e Quale Show, condotta come sempre dall’instancabile Carlo Conti, volge ormai al termine: venerdì scorso è iniziato infatti il torneo che vede sfidarsi i 6 migliori concorrenti di questa edizione e i 6 artisti più bravi della passata stagione e, fra qualche settimana, si terrà una puntata speciale, che sarà ...

Raz Degan - la nuova vita dopo l’addio alla tv (e a Paola Barale) : Sono trascorsi 25 anni da quando Raz Degan raggiunse il successo in Italia grazie a un iconico spot di Jägermeister. Era il 1995 e da allora sono cambiate molte cose, soprattutto la vita del modello, che ha deciso di lasciare il mondo della tv per fare altro. Oggi Raz insegna yoga, gira il mondo e presto partirà per il Niger nell’ambito di una missione dell’Onu. “Non mi piace ricordare il passato, preferisco celebrare il futuro ...

L'addio di Draghi alla Bce : “La mia eredità? Non mollare mai” : Dopo 8 anni di presidenza: «Esperienza intensa, profonda e affascinante. Un futuro in politica? Non so»

Draghi - l'addio alla Bce : «Non ho rimpianti. Cosa farò? Chiedete a mia moglie» : Mario Draghi, 72 anni, dice addio alla Bce con l'ultima conferenza stampa da presidente sottolineando di aver cercato di rispettare il mandato nel miglior modo possibile e di non aver rimpianti,...

Il discorso di addio alla BCE di Mario Draghi : “Non ho rimpianti” : Il presidente uscente della Bce Mario Draghi nel suo ultimo discorso difende le scelte fatte e lascia dei suggerimenti a chi verrà dopo di lui: "L'Eurotower resta pronta a modificare tutti i suoi strumenti monetari per far risalire l'inflazione. È necessaria una politica accomodante ancora a lungo" ha detto e in conclusione ha confidato: "Non ho rimpianti"Continua a leggere