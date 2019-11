ITTIOSI ARLECCHINO Neonato Torino abbandonato in ospedale | Cottolengo ' starà da noi'

Cos'è l'ITTIOSI ARLECCHINO - la malattia del piccolo Giovannino abbandonato dai genitori : La malattia diagnosticata al bambino ora in cura all'ospedale Sant'Anna di Torino si chiama "ittiosi arlecchino". E' una...

ITTIOSI ARLECCHINO - meno di un caso su 1 milione di nati : Roma, 6 nov. (Adnkronos Salute) - Ha il nome di una maschera della commedia dell'arte, ma l'Ittiosi Arlecchino, diagnosticata al bimbo lasciato in ospedale dai genitori a Torino, è la variante più grave dell'Ittiosi congenita autosomica recessiva. E' caratterizzata, alla nascita, da squame grandi, s

Nato con l’ITTIOSI ARLECCHINO - bimbo abbandonato a Torino : la sua patologia colpisce la pelle al momento della nascita : Un neoNato vive da quattro mesi, ovvero dallo stesso giorno in cui è Nato, all’ospedale di Torino. I genitori lo hanno abbandoNato. Dopo la sua nascita non se la sono sentita di prendersi cura di un bambino la cui patologia sembra troppo difficile da gestire. Il piccolo è Nato affetto da ittiosi Arlecchino e sopravvivere in una stanza della terapia intensiva neonatale dell’ospedale Sant’Anna. Nel nosocomio lo chiamano Giovannino e le sue ...