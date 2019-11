Giornalista picchiato a Palermo | l' aggressore diciannovenne resta in carcere

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 6 novembre 2019)inilche a, sabato scorso, intorno alle ore 21, vicino a via Alessandro Paternostro, ha sferrato due pugni a untedesco ferendolo gravemente, quest'ultimo avrebbe avuto la "colpa" di aver fatto notare che l'auto della madre non poteva transitare in una zona pedonale. Un gesto senza spiegazioni Il violento gesto del ragazzo aveva ricevuto il "plauso" della stessa madre del ragazzo per "averla difesa", il tutto era stato seguito da omissione di soccorso alche era rimasto sanguinante per terra di fronte alla moglie e alla figlia di soli 10 anni. Infatti, dopo aver colpito il, madre e figlio sono saliti in auto e fuggiti, salvo essere successivamente "incastrati" dalle telecamere di videosorveglianza che hanno permesso ai carabinieri di identificarli e rintracciarli....

NewSicilia : Il 19enne è accusato di lesioni colpose gravissime #Newsicilia - palermo24h : Giornalista tedesco picchiato a Palermo, migliorano le condizioni - blogsicilia : Giornalista tedesco picchiato a Palermo, migliorano le condizioni - -