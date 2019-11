E sul sito dell’Inter lo sfogo di Conte… non è uno sfogo | online sparisce la critica al

Power Wireless : opinioni sul caricatore smartphone per auto - come funziona - prezzo Amazon e sito ufficiale : Power Wireless è il nuovo e rivoluzionario caricatore ad induzione per auto con sensore d’apertura intelligente che vi permetterà di avere sempre il vostro smartphone carico. Inoltre non avrete più quei fili fastidiosi in giro per vostra macchina in quanto si tratta di un caricatore con tecnologia Wireless che potrete agganciare direttamente alle bocchette dell’aria condizionata. >>> CLICCA QUI E SCOPRI IL NUOVO Power ...

Astronomia - l’11 novembre il transito di Mercurio : tutte le INFO sull’evento celeste e perché è così raro : Lunedì 11 novembre, avverrà un raro evento astronomico: il transito del pianeta Mercurio davanti al disco del sole. Si tratta di un evento relativamente raro da vedere dalla Terra. Dalla nostra prospettiva, sono possibili solo i transiti di Mercurio e Venere. Questo evento sarà il 4° di 14 transiti di Mercurio che si verificheranno nel XXI secolo. I transiti di Venere, invece, si verificano in coppia, con oltre un secolo a separare ciascuna ...

Final Fantasy XVI all'orizzonte? Division 3 di Square Enix pubblica una misteriosa immagine sul sito di annunci di lavoro : Division 3 di Square Enix ha pubblicato una particolare concept art all'interno della pagina degli annunci lavorativi. Attualmente non ci sono ulteriori informazioni a riguardo, ma solo questa immagine.L'immagine mostra uno scenario molto vasto e suggestivo, con quello che sembra essere un castello con moltissime torri e che sovrasta una città. Nell'angolo in basso a sinistra invece si vede una sorta di drago in volo accanto ad una figura umana. ...

Attenzione - Mercurio in transito! L’11 novembre il pianeta apparirà come un neo sul viso del Sole : L’11 novembre 2019 nei cieli italiani andrà in scena, nuvole permettendo, il transito di Mercurio davanti al disco solare. Il pianeta – spiega Marco Galliani Su Media INAF – inizierà a fare capolino sul bordo della nostra stella alle 13:35, e potremo seguire una buona parte del suo lento movimento fino al tramonto. Il fenomeno è infatti previsto concludersi intorno alle 19 e 4 minuti, quando però entrambi i corpi celesti si ...

Replica Viva RaiPlay con Fiorello : prima puntata in streaming sul sito della tv di Stato : Fiorello torna in onda su Rai 1 ed è subito show. Ieri sera nell'access prime time della rete ammiraglia è andata in onda la prima puntata di Viva RaiPlay il nuovo show messo in piedi dal comico siciliano che andrà in onda per tutta la settimana subito dopo l'edizione serale del Tg1 e prima de i Soliti Ignoti condotto da Amadeus. Un programma innovativo che ha come scopo quello di rilanciare la piattaforma RaiPlay, completamente rinnovata. Chi ...

Ilva di Taranto - Arcelor Mittal lasciaDietrofront sull'acquisto del sito : Am InvestCo Italy ha notificato ai commissari straordinari dell'Ilva la volonta' di rescindere l'accordo per l'affitto con acquisizione delle attivita' di Ilva Spa e di alcune controllate acquisite secondo l'accordo chiuso il 31 ottobre. Lo si legge in un comunicato della multinazionale. Segui su affaritaliani.it

Guida al cielo di novembre : occhio al transito di Mercurio sul Sole : Tra il primo e l’ultimo giorno di novembre la notte si dilaterà di circa un’ora: il Sole lungo il corso del mese sorge sempre più tardi e tramonta in anticipo (a fine mese, più o meno alle 16.42), regalando agli appassionati di astronomia sempre più tempo per dedicarsi all’osservazione della volta celeste d’autunno. Il cielo, dal canto suo, non lesinerà di intrattenimenti, sia per chi punta a riconoscere le costellazioni e i pianeti che per chi ...

Replica La strada di casa dell'ultimo episodio disponibile in streaming sul sito RaiPlay : Giunge al termine la seconda stagione della fiction La strada di casa con protagonista Alessio Boni. Ieri sera in prime time è andato in onda l'attesissimo ultimo episodio di questa serie che ha catturato l'attenzione del pubblico della rete ammiraglia Rai, ottenendo risultati d'ascolti molto positivi. Chi non avesse potuto seguire il gran finale di stagione de La strada di casa, può rivedere l'ultimo episodio di questa serie in Replica ...

Inter - nasce una nuova stella : sul web è Esposito-mania. Il paragone con Ronaldo diventa virale [FOTO] : Il calcio italiano esulta, in casa Inter è nata una nuova stella. Forse è presto per dirlo, ma le premesse sono di quelle buone. Sebastiano Esposito ha fatto il suo esordio in Champions League, riuscendo anche ad incidere in maniera importante sul match. Il tecnico Antonio Conte gli ha fatto subito capire di credere in lui, ha ripagato la fiducia entrando in campo con la giusta cattiveria agonistica. Sono letteralmente impazziti i tifosi ...

Replica Il Collegio 4 - la prima puntata visibile in streaming online sul sito RaiPlay : Torna in onda su Rai 2 uno dei docu-reality più amati e seguiti dal pubblico televisivo italiano. Parliamo de Il Collegio, giunto alla sua quarta stagione di messa in onda. Dopo il 1960, il '61 e il '68 questa volta i venti ragazzi protagonisti della trasmissione saranno catapultati negli anni Ottanta. La prima puntata de Il Collegio 4, in onda stasera 22 ottobre, potrà essere rivista in Replica streaming online accedendo al sito web gratuito ...

Legge elettorale - per il referendum sul Rosatellum la Cassazione chiede un’integrazione del quesito e una nuova denominazione : Un’integrazione del quesito referendario: lo ha chiesto la Corte di Cassazione, per una questione formale, agli otto Consigli regionali che il 30 settembre avevano presentato istanza di referendum abrogativo sulla Legge elettorale. La Suprema Corte ha concesso tempo fino all’8 novembre. La Corte ha anche invitato i promotori a cambiare la denominazione per la sua identificazione. A riferire quanto hanno deciso i giudici è stata la ...

Si denuda e compie atti di autoerotismo davanti ai rappresentanti delle forze dell'ordine, per questo motivo un giovane straniero è stato denunciato a piede libero a Vicenza ed ha ricevuto una ...

