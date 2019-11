Bimbo di 4 mesi con una rarissima malattia abbandonato in ospedale a Torino dai genitori

Babysitter spacca la spina dorsale del Bimbo di 4 mesi : “Volevo che smettesse di piangere” : Amy Godden, 21enne della Florida, è accusata di abusi aggravati su minore ed ora è detenuta in carcere senza cauzione. La ragazza ha mentito molteplici volte di fronte alla autorità, ricusando le proprie responsabilità, prima di ammettere quando accaduto nella sua abitazione di Daytona Beach.Continua a leggere

Naufragio Lampedusa - si cerca Bimbo di 8 mesi. Un migrante : “Lo avevo salvato - ho dovuto lasciarlo” : Scende a quattro il numero dei minori dispersi nel tragico Naufragio a poche miglia dalle coste di Lampedusa. Tra questi due bambini, uno di due anni e l'atro di otto mesi, ma mancano all'appello altre diciassette persone. Continuano le ricerche dei dispersi tramite gli elicotteri della Guardia Costiera, mentre le motovedette sono ancora in porto, ostacolate dalle condizioni di mal tempo.Continua a leggere

Madrid - Bimbo di 9 mesi muore in ospedale : dai medici dose di farmaci 10 volte superiore alla norma : Un bambino di nove mesi è morto il 19 febbraio scorso all'ospedale universitario Gregorio Marañón di Madrid presumibilmente a causa di un errore medico: al piccolo infatti sarebbe stata somministrata una dose massiccia di un farmaco, il micofenolato, che si utilizza per le terapie di pazienti sottoposti a trapianto di organi.Continua a leggere

Bimbo di 18 mesi ingerisce coca e hashish a Palermo - ricoverato d’urgenza : Un bambino di 18 mesi di Palermo è stato ricoverato in ospedale dopo aver ingerito un mix di hashis e cocaina. È stato il fiato corto e il rantolo comparso nella respirazione del piccolo che stava giocando in strada a fare correre d’urgenza due genitori con il piccolo di un anno e mezzo in braccio, quasi privo di sensi, al pronto soccorso dell’ospedale Buccheri La Ferla di Palermo. I medici hanno trovato nel suo sangue tracce hashish e cocaina ...

Giovane coppia cura la meningite del loro Bimbo di 19 mesi con olio di oliva le conseguenze sono drammatiche : Una Giovane coppia mormone di Raymond in Canada ha pensato di curare la meningite del loro bimbo di 19 mesi con l’olio d’oliva. I due si chiamano David e Collet Stephan e pensavano che il piccolo potesse guarire con una cura omeopatica fatta in casa. Il bimbo di 19 mesi, dopo qualche giorno di terribile sofferenze, è deceduto. I due, subito dopo la morte del piccolo, sono stati rinviati a giudizio. La coppia al processo si ...

Non rivelano il sesso del figlio perché “sarà lui a scegliere” : come marchiare a vita un Bimbo di 17 mesi : Parità, diritti, lotta ai pregiudizi, rispetto per le diversità. Tutti concetti fondamentali e importanti in un’epoca in cui le discriminazioni sono all’ordine del giorno. Anche se, verrebbe da chiedersi dando uno sguardo indietro nel tempo, c’è mai stata un’epoca senza discriminazioni, senza pregiudizi e senza paura per tutto ciò che esula dai canoni di una data società? La risposta è solo una: no. La tolleranza e ...

Bimbo di 4 mesi ucciso in provincia di Avellino. Ancora ignoto il movente : Trascorrerà la prima notte in carcere per aver ucciso il figlio di quattro mesi, senza aver risposto alle domande del pm e senza aver spiegato perché ieri si è allontanata da casa e dal compagno portando con sé il piccolo per poi mettere fine alla vita di suo figlio. L.T ha 34 anni, è di Campolattaro, ma da qualche anno vive a Quadrelle, in provincia di Avellino, con un compagno di due anni più giovane che non si ...

Benevento - mamma finge incidente d'auto : ucciso a bastonate Bimbo di quattro mesi : Sembrava un terribile incidente stradale, in cui aveva perso la vita un piccolo di quattro mesi, mentre la mamma era rimasta ferita. Tuttavia, molto probabilmente, non si è trattato di una fatalità, ma di un omicidio compiuto dalla stessa donna. La notte tra domenica e lunedì un’automobile ha tamponato il guardrail della Strada Statale 372 Telesina, nei dintorni di Solopaca, in provincia di Benevento. La vettura è quindi finita in una scarpata: ...

Milano - all’ospedale per eccessivo torpore : Bimbo di 18 mesi positivo alla cannabis : Un bimbo di un anno e mezzo è risultato positivo alla cannabis all’ospedale “Vittore Buzzi” di Milano. È quanto hanno scoperto i genitori del piccolo ieri sera, intorno alle 20.30, quando, vedendo che il bambino non si risvegliava da un sonno profondo, preoccupati, hanno chiamato il 118. In ospedale gli esiti degli esami hanno poi rivelato la presenza nel sangue di cannabinoidi. Sia il padre, un egiziano di 38 anni con un ...

Bimbo di 4 mesi trovato morto nella scarpata : “Lanciato e preso a bastonate dalla mamma” : Una mamma ha ammazzato il figlio di pochi mesi. È accaduto questa notte lungo la strada statale Telesina al km 44. La donna, di 34 anni, originaria di Campolattaro, era alla guida della sua Opel corsa quando è finita fuori strada andando a sbattere con il guard rail. Una volta scesa dall’auto ha preso il figlio e l’ha lanciato giù dalla scarpata, poi l’ha raggiunto per colpirlo con un pezzo di legno. Il convivente aveva denunciato ai carabinieri ...

Torino - si rovescia addosso una pentola con olio bollente : grave Bimbo di 18 mesi : A Giaveno, in provincia di Torino, un bimbo di 18 mesi si è rovesciato addosso una pentola contenente olio bollente con la quale la mamma stava cucinando sul terrazzo di casa. Ricoverato in rianimazione all'ospedale Regina Margherita, la sua prognosi è riservata. Sul fatto indagano i carabinieri.\\E' ricoverato in gravi condizioni un bambino di soli 18 mesi, che si è gettato addosso una pentola contenente olio bollente mentre si trovava sul ...