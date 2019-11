Armi esotiche in Destiny 2 Ombre dal Profondo | la guida per ottenerle tutte

Fonte : optimaitalia

(Di mercoledì 6 novembre 2019) Condal2 ha cambiato anima. Ora che Bungie ha interrotto prematuramente la sua collaborazione con il publisher Activision, lo shooter massivo propone ai Guardiani un'espansione realizzata con i giusti tempi, espressiva del vero estro creativo dello studio americano. Non solo, con l'ultimo DLC il gioco si è anche trasformato in free-to-play, almeno per la sua edizione base, che può essere scaricata gratuitamente su PC, PlayStation 4 e Xbox One - e dal 19 novembre anche su Google Stadia. E se è vero che abbiamo ampiamente apprezzato contenuti e attività didalnella nostra recensione, pare allora naturale che, come gli altri Titani, Cacciatori e Stregoni, anche la nostra redazione si sia lanciata alla caccia dei armature emai viste. Tra queste ultime, anche quelle, che nell'espansione più recente sono ben sei. Si ...

FM_Pagano : Destiny 2: tutte le Armi Esotiche di Ombre dal Profondo e come ottenerle - OptiMagazine : Armi esotiche in #Destiny2 Ombre dal Profondo: la guida per ottenerle tutte -