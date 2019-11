Stavamo facendo un controllo | poi non ricordo nulla Mi sono trovato in

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 5 novembre 2019) “il primoquando ad un certo punto non so cosa sia successo, non mie miriin terra”. Graziano Luca Trombetta, uno dei vigili del fuoco rimasto ferito nell’esplosione avvenuta nella cascina di Quargnento, ricorda quei terribili momenti in cuimorti tre suoi colleghi.AUDIO - ”È stato un attentato”: il racconto di un vigile del fuoco “effettuando una prima verifica - ripete il pompiere, che nel l’esplosione è stato colpito alle spalle da una trave - ad un certo punto non ho capito più. Non mireso conto neanche da dove fosse arrivato il ‘botto’ e miriin terra”.

