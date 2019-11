Spazio | la capsula Starliner Boeing supera l’ultimo test

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 5 novembre 2019) Ladihato il Pad Abort, l’ultimonecessario a garantire la sicurezza dell’equipaggio in caso di emergenza nelle prime fasi di volo. L’abort, condotto in New Mexico, doveva dimostrare la capacità delladi separarsi rapidamente dal lanciatore in caso di emergenza nelle prime fasi di volo. I 4 motori di lancio e i propulsori si sono accesi rapidamente per spingere lafuori dalla piattaforma: dopo pochi secondi volo, dei motori hanno spinto via lae il suo modulo di servizio ad una distanza di sicurezza dal lanciatore e si sono spenti come programmato, trasferendo la guida ai propulsori di controllo per 5 secondi. Laha raggiunto la posizione di atterraggio una volta arrivata all’altitudine di 1,3 km: 2 paracadute su 3 si sono aperti in meno di mezzo minuto (secondo l’azienda ...

GiorgiaS1D : RT @SailorSnickers: Il 3 novembre 1957 Laika, una cagnolina, fu imbarcata sulla capsula spaziale sovietica Sputnik 2. Fu il primo essere vi… - urefullofstars : RT @SailorSnickers: Il 3 novembre 1957 Laika, una cagnolina, fu imbarcata sulla capsula spaziale sovietica Sputnik 2. Fu il primo essere vi… - orchideaisalone : RT @SailorSnickers: Il 3 novembre 1957 Laika, una cagnolina, fu imbarcata sulla capsula spaziale sovietica Sputnik 2. Fu il primo essere vi… -