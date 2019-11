Non chiude le scuole per maltempo | il sindaco di Aversa minacciato sui social

L'addio di ArcelorMittal scuote il governo. Il ministero dello Sviluppo : "L'ex Ilva Non chiude" : L'addio di ArcelorMittal agli stabilimenti ex Ilva scuote la maggioranza di governo. Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha convocato per domani pomeriggio a palazzo Chigi i vertici dell'azienda. Poco dopo la nota con cui il gruppo anglo-indiano aveva annunciato ai commissari straordinari dell'azienda la volontà di rescindere l'accordo, il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli ha convocato un incontro al Mise con i ...

Ex Ilva - fonti : governo Non farà chiudere : 16.55 "Il governo non consentirà la chiusura dell'Ilva". "Non esistono i presupposti giuridici per il recesso del contratto, convocheremo immediatamente Mittal". E' quanto afferma una fonte vicina al ministro dello Sviluppo Economico Patuanelli a proposito del vertice al Mise sull'annuncio di ArcelorMittal di recedere dal contratto. Al vertice sono presenti anche i ministri Provenzano (per il Sud), Speranza (Sanità) Catalfo ...

Uomini e Donne - Jean Pierre chiude con Gemma : "Non ti stai comportando bene - ti inventi le cose..." (Video) : Nella puntata di lunedì 4 novembre 2019 di Uomini e Donne, Jean Pierre ha deciso di chiudere definitivamente la propria conoscenza con Gemma dopo l'ultima discussione andata in onda oggi.La puntata è iniziata con un filmato dove abbiamo visto Gemma raggiungere Jean Pierre al termine della scorsa registrazione, poco prima del suo viaggio verso Bologna in automobile con Antonella, con l'orso di peluche enorme in mano ("Ti sei dimenticato ...

McKamey Manor - la casa stregata più spaventosa del mondo offre 20mila dollari a chi arriva alla fine Non chiuderà : “Centro di tortura” : Chiudete il McKamey Manor. La petizione online su Change.org ha raggiunto le 80mila firme, ma anche questa volta Frank Towery e il suo “campo horror di addestramento e sopravvivenza”, o per i detrattori “camera di tortura”, costruita a Summertown nel Tennessee, non chiuderà. Altroché tunnel degli orrori del luna park, qui siamo dalle parti dell’intera saga di Saw. Già perché al McKamey Manor si mettono in scena torture, spaventi, prigionie ...

Sarah Drew sul ritorno di April Kepner : 'Non chiuderò mai le porte a Grey's Anatomy' : Era il finale della quattordicesima stagione quando Sarah Drew appariva per l'ultima volta sul set di Grey's Anatomy. Dopo il mancato rinnovo contrattuale, l'interprete di April Kepner ha proseguito con la sua fortunata carriera realizzando due film di Natale e girando gli episodi pilota di due telefilm poi cancellati dai rispettivi network. Impegnata nella promozione del suo ultimo progetto televisivo, la Drew non ha tuttavia dimenticato gli ...

Migranti - l’Ue chiude al piano per la creazione di hotspot europei in Libia : “Non esiste - nessuna intenzione di avviarlo in futuro” : Gli hotspot europei in Libia per la gestione dei flussi migratori non vedranno mai la luce. Lo ha dichiarato Natasha Bertaud, portavoce della Commissione europea, rispondendo alle domande della stampa internazionale durante il consueto midday briefing. “Un piano simile non esiste e non c’è alcuna intenzione di avere piani simili in futuro. Da parte nostra è molto chiaro”, ha dichiarato, specificando che Frontex non può ...

Fca-Peugeot : “Non si chiuderanno stabilimenti. Saremo leader mondiale della mobilità sostenibile” : Il nuovo gruppo che nascerà dalla fusione sarà controllato al 50% dagli azionisti del gruppo Psa e al 50% dagli azionisti di Fca, comunicano. A quanto si apprende, John Elkan dovrebbe diventare presidente, mentre Carlo Tavares sarà il Ceo. Dalla fusione si attendono circa 3,7 miliardi di euro in sinergie annuali a breve termine che "non si basano su alcuna chiusura di stabilimenti", comunicano le società.Continua a leggere

Whirlpool - l'ad La Morgia : «Per ora Non si chiude - ma noi lasceremo Napoli» : «Non me la sento di dire che abbiamo fatto delle scelte sbagliate: ma certo tutte le parti coinvolte in questa vertenza potevano dimostrare una capacità e un'apertura al dialogo...

«Whirlpool Napoli Non chiude» - boccata d'ossigeno per gli operai in fabbrica : «Ma Non molliamo ancora - lottiamo con più forza » : Un po' d'aria, una boccata d'ossigeno, ma non una vittoria. Gli operai di Whirlpool Napoli accolgono con molta cautela la decisione della multinazionale americana di ritirare la cessione...

«Whirlpool Napoli Non chiude» - boccata d'ossigeno per gli operai in fabbrica : «Ma Non molliamo ancora» : Un po' d'aria, una boccata d'ossigeno, ma non una vittoria. Gli operai di Whirlpool Napoli accolgono con molta cautela la decisione della multinazionale americana di ritirare la cessione...

Whirlpool Non chiude - c'è la buona notizia : l'azienda ha revocato la cessione : Ad annunciarlo attraverso un video su Facebook è stato il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli: ''l'azienda...

Sicilia - comune di Carini chiude la pizzeria del fratello di Peppino Impastato : “Non in regola” : chiude almeno per il momento la pizzeria Impastato, gestita dalla moglie di Giovanni Impastato, il fratello di Peppino, il militante di Democrazia Proletaria ucciso dalla mafia il 9 maggio del 1978. Il provvedimento è stato emesso dal Suap di Carini, a seguito di un esposto anonimo che avrebbe fatto scattare i controlli di Polizia municipale di Carini, Guardia di Finanza, e Asp Palermo. Le contestazioni mosse sono diverse: licenze rilasciate dal ...

Nagel chiude la porta a Del Vecchio Le attuali strategie Non cambiano : Nel nuovo piano industriale, Mediobanca “confermerà l'attuale strategia perché ha portato buoni risultati”. Alberto Nagel tira dritto. Forte dei risultati del primo trimestre ma, soprattutto, dell’appoggio di gran parte del capitale (gli ultimi appoggi secondo i rumors sono arrivati dai fondi e in particolare dal colosso BlackRock Segui su affaritaliani.it

MotoGp - Valentino Rossi Non ha dubbi : “Futuro? Posso dire che ho deciso con chi chiuderò la mia carriera” : Il Dottore ha parlato del suo futuro a Phillip Island, sottolineando di aver già deciso con quale squadra chiudere la propria carriera Il Gran Premio d’Australia sarà il numero 400 per Valentino Rossi in carriera, un traguardo prestigioso che il pesarese taglierà sulla iconica pista di Phillip Island. AFP/LaPresse Un numero davvero impressionante, che non può non spingere il Dottore ad interrogarsi sul proprio futuro, considerando ...