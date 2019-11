Mantova | è tornata a casa Lorena | l' imprenditrice scomparsa era in un fienile

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 5 novembre 2019) Si è concluso nel migliore dei modi possibile il caso didiSaviola, l'ditico () che aveva fatto perdere le sue tracce la scorsa settimana. Ieri, lunedì 4 novembre, la donna ha fatto ritorno a: sembra che abbia trascorso quattro giorni in un. Le ricerche erano state massicce ed il marito, Gianluca Antonio, aveva lanciato sui social diversi appelli.Per i familiari e gli amici diSaviola, ieri, è finito un incubo. La donna, che eranella serata di giovedì 31 ottobre, è rispontaneamente. Secondo quanto emerso finora, per quattro giorni, si sarebbe nascosta neldi una cascina non lontano datico di Marcaria (piccola frazione tra le province die Brescia, conosciuta per aver dato i natali al letterato Baldassarre Castiglione). L'45enne, non avendo ...

