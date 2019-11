LIVE Sinner-Tiafoe | NextGen 2019 in DIRETTA | 2-1 | dominano i servizi

Fonte : oasport

(Di martedì 5 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-15 Sbaglia di rovescio in lunghezzavince il primo punto in risposta del match 40-0 Scambio a ritmo sostenuto,muove benecon il dritto, palla in rete per l’azzurro 30-0 Altra prima violenta di15-0 Non controlla la risposta di dritto sulla prima dial corpo2-1o e non semplice volée di dritto 40-0 Altra prima vincente esterna di30-0 Secondo ace di15-0o e rovescio di1-1,replica per le rime acon ilo 40-0 Altra prima fulminante di, oltre i 220 km/h 30-0 Prima vincente di15-0 Primo punto serio del match, lo vincecon un errore in lunghezza disulla diagonale del rovescio 1-0, primo game rapidissimo 40-0 Primo ace di30-0 Altra prima esterna di15-0 Prima ...

OA_Sport : LIVE Sinner-Tiafoe, NextGen 2019 in DIRETTA: debutto complesso per l’azzurro, occhio alle nuove regole - Matt_Orlandi : LIVE #Sinner - #Tiafoe, diretta e risultato in tempo reale #NextGenAtpFinals #Milano 2019: inizio ore 21.40… - _SuperNews_ : Tennis #NextGen: il giovane azzurro #Sinner affronterà #Tiaffoe. -