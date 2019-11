Esplode una cascina piena di gas | morti due vigili del fuoco

Fonte : agi

(Di martedì 5 novembre 2019) Non è escluso il dolo per l'esplosione della notte scorsa in unadell'Alessandrino in cui sonoduedel. "Stiamo compiendo gli accertamenti volti a verificare l'eventuale dolo. In altre occasioni la casualità è subito evidente, stavolta è diverso e non si può escludere l'ipotesi dolosa", ha riferito il comandante del Reparto operativo dei carabinieri di Alessandria, Giuseppe Di Fonzo. Le perplessità maggiori nascono dal fatto che l'edificio fosse disabitato e dalla dinamica dell'accaduto, con la segnalazione di una fuga di gas e la deflagrazione a intervento deidelin corso Un terzo vigile delinizialmente dato per disperso è stato ritrovato vivo: è ferito ma non in pericolo di vita. L'esplosione sarebbe avvenuta intorno alle due del mattino nella porzione disabitata di una. ...

