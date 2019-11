Curva del Verona chiusa per un turno E la società vieta lo stadio al capo ultrà per 19

Verona - chiuso per un turno un settore della Curva : Un turno di chiusura per il settore ‘Poltrone Est’ dello stadio di Verona dal quale sono partiti domenica scorsa durante la gara con il Brescia gli insulti razzisti nei confronti di Mario Balotelli. E’ questa la decisione del giudice sportivo sull’episodio. “Letti il referto arbitrale e la relazione della Procura federale nei quali, inoltre, viene […] L'articolo Verona, chiuso per un turno un settore della ...

Cori razzisti contro Balotelli – Il giudice sportivo ha deciso : ecco la sanzione per la Curva del Verona : L’Hellas Verona sanzionato: i tifosi scaligeri conoscono il loro destino, la decisione del giudice sportivo dopo l’episodio di razzismo di domenica scorsa E’ arrivata la decisione del giudice sportivo riguardante l’episodio di razzismo contro Mario Balotelli di domenica scorsa durante il match tra Verona e Brescia. Il comportamento antisportivo dei tifosi dell’Hellas è stato sanzionato, come comunicato ...

Balotelli risponde alla Curva del Verona : «Va radiato dalla società - non solo dal calcio. Svegliatevi - ignoranti» Il sindaco : «Ero lì - non c'è stato niente» : Dopo l'attacco choc del capoultrà del Verona, arriva la risposta di Mario Balotelli: questa mattina infatti Luca Castellini, tra i leader dei tifosi della curva dell'Hellas, aveva...

“Vesuvio lavali col fuoco” - la Curva Sud dell’Olimpico dà il benvenuto ai tifosi del Napoli : L’Olimpico dà il benvenuto al Napoli e ai suoi tifosi. Prima del fischio di inizio di Roma-Napoli all’interno dello stadio si sentono distintamente due cori provenienti dalla Curva Sud dell’Olimpico, due classici, per intenderci. “Vesuvio lavali col fuoco” è il primo, oltre all’immancabile “odio Napoli” Un saluto caloroso, come quello avuto a Firenze, come se il tempo qui non passasse ...

L’omaggio della Curva B ad Hamsik : “Marek e Napoli - una storia d’amore che verrà raccontata : Marek Hamsik ritorna al San Paolo dopo una lunga assenza. E i tifosi della Curva B gli dedicano una coreografia. “Testa alta, cresta al vento. L’azzurro addosso con fiero portamento. Orgoglio, appartenenza e maglia sudata. Marek e Napoli, una storia d’amore che verrà raccontata”. Un amore lungo e profondo quello che ha legato e continua a legare i tifosi del Napoli all’ex capitano Marek. Un amore racchiuso nelle ...

Come sarà l’impiegato del futuro? Occhi rossi - sovrappeso - gambe gonfie - schiena Curva. Ecco le immagini : A vederla c’è da prendersi un discreto spavento. Stando a una ricerca commissionata dall’azienda britannica Fellowes, l’impiegata del futuro avrà un aspetto non proprio splendente. Occhi rossi, sovrappeso, gambe gonfie e schiena curva per il troppo lavoro al computer. La ricerca, coordinata da William Higham, che ha scritto diversi libri sul futuro del lavoro, si basa su interviste condotte online su oltre 3mila lavoratori d’ufficio ...

Obesa e con la schiena Curva : ecco Emma - l’impiegata del futuro. Se volete evitarlo svestite i panni da Fantozzi e indossate quelli da Clark Kent : Obesi, con la schiena curva e le gambe gonfie, gli occhi rossi, la pelle giallastra per le troppe ore trascorse sotto la luce artificiale. E’ questa, secondo i ricercatori, l’immagine degli impiegati del futuro. “Se comportamenti errati continueranno, entro il 2040, la maggior parte degli impiegati potrebbe presentare schiene permanentemente incurvate“. E’ quanto rivela una ricerca dell’azienda britannica ...

VIDEO Valtteri Bottas - incidente nelle qualifiche del GP del Messico : schianto contro il muro all’ultima Curva : Valtteri Bottas è andato a sbattere contro il muro in occasione delle qualifiche del GP del Messico 2019, il finlandese stava percorrendo il suo giro veloce nel corso del Q3 ma ha commesso un grave errore all’ultima curva e si è reso protagonista di un brutto incidente al volante della sua Mercedes. Questo schianto ha fatto esporre le bandiere gialle ai commissari tanto che i piloti hanno dovuto alzare il piede nel finale dei rispetti ...

I calciatori del Foggia si schierano con la Curva e cantano : “vogliamo i diffidati” : I calciatori del Foggia sotto la curvaNord al seguito della vittoria contro la Turris di ieri hanno inaspettatamente preso parte ai cori provenienti dagli ultras che cantavano “Noi vogliamo i diffidati”. Il riferimento era ovviamente ai tifosi colpiti da Daspo che non possono seguire la squadra allo stadio. A loro era dedicato anche uno striscione al centro della curva, ma la scena inaspettata è quella dei calciatori che cantano e ...

Saluti fascisti - la Uefa chiude la Curva Nord della Lazio : La sentenza della Uefa per la Lazio dopo i Saluti fascisti della Curva Nord dell’Olimpico in occasione della partita contro il Rennes è arrivata. Chiusura della Curva per Lazio-Celtic, prevista il 7 novembre, il resto dello stadio resta aperto. La sentenza La sentenza è arrivata nella serata di ieri. Fa riferimento ai settori 46, 47, 48 e 49, in pratica tutta la Curva Nord, che viene punita per il gesto di una trentina di tifosi sulla cui ...

Europa League - la Uefa chiude una parte della Curva Nord della Lazio per il match contro il Celtic : L’Uefa, che aveva aperto un procedimento nei confronti della Lazio perchè alcuni suoi tifosi, in occasione della sfida europea contro il Rennes, lo scorso 3 ottobre, si sarebbero esibiti in saluti romani, ha deciso di chiudere una parte della Curva Nord biancoceleste per la gara interna contro il Celtic. “Le decisioni della ‘control, Ethics and Disciplinary Body’ della Uefa in riferimento ai comportamenti tenuti da ...