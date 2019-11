C’è una pioggia di sconti su smartphone che vi attende | ecco le offerte top di questo

Il Napoli non è una squadra in crisi - ma un virus C’è e va individuato : Rivedere le partite, aiuta. Ieri, a caldo, quella del Napoli sembrava una pessima partita. Non è diventata ottima, ovviamente. È stata una partita in cui il Napoli ha pagato tutti i suoi errori. Ma non è stata disastrosa. Forse sarebbe potuta diventarla se Kolarov avesse realizzato il rigore. Invece proprio quella strepitosa parata di Meret (lui merita un discorso a parte) ha dato la scossa a venti minuti di ottimo Napoli che però ancora una ...

“Dolcetto o scherzetto?” - ma tra le caramelle c’erano psicofarmaci : ricoverata una bambina di tre anni : Una bambina di tre anni è stata ricoverata in ospedale dopo che ha ingerito delle pastiglie di psicofarmaci che erano finite tra le caramelle che aveva raccolto durante il tradizionale giro per “dolcetto o scherzetto” ad Halloween. È successo in Australia, a a Bacchus Marsh, un sobborgo di Melbourne: la piccola Abby Van Der Spuy ha iniziato a sentirsi male dopo aver mangiato alcune caramelle che le erano state regalate durante il suo ...

Dzeko : “Una sorpresa essere davanti al Napoli? Non so. Ma C’è ancora tanto da giocare” : Ai microfoni di Sky Sport, nel pre partita di Roma-Napoli, è intervenuto l’attaccante giallorosso Dzeko. E’ una sorpresa essere davanti al Napoli in classifica? “Non so se è una sorpresa, ma è troppo presto per parlare di queste cose. C’è ancora tanto da giocare. Oggi c’è il Napoli, tutte e due le squadre stanno bene. Speriamo in una bella partita che si possa vincere” Hai già pensato come fronteggerai il tuo ...

Cristiano Ronaldo - la madre : “C’è una mafia nel calcio - per questo mio figlio non ha vinto più Palloni d’Oro” : “C’è una mafia nel calcio, è la parola più adeguata per definirla. Se non ci fosse questa mafia, mio figlio avrebbe vinto più Palloni d’Oro. Se andate a vedere tutto quello che è successo, vi renderete conto che si tratta di mafia. Se fosse stato spagnolo o inglese, non avrebbero fatto quello che hanno fatto, ma siccome è portoghese e di Madeira succede questo”. È l’invettiva lanciata da Dolores Aveiro, la mamma ...

Le accuse shock della madre di Cristiano Ronaldo : “C’è una mafia nel calcio” : Le pesanti accuse della madre di Cristiano Ronaldo: Dolores Aveiro durissima La famiglia Ronaldo è famosa per la sua estrema sincerità: CR7, così come sua madre Dolores, non si è mai nascosto, rivelando sempre con sincerità il suo parere, a volte creando polemiche e discussioni. A far discutere adesso sono le dichiarazioni shock di Dolores Aveiro, madre dell’attaccante portoghese: “c’è una mafia nel calcio, è la parola ...

Una famiglia fa una scoperta atroce - cosa C’è nel loro seminterrato : Una famiglia, un giorno, per caso ha fatto una scoperta terribile: nel seminterrato della propria abitazione ha trovato del sangue, l’equivalente di cinque pollici e resti di animali,. L’uomo che ha fatto questa terribile scoperta, Nick Lestina non credeva ai suoi occhi. E’ accaduto che Nick aveva deciso di vendere la propria casa e, prima di scattare delle foto per pubblicizzarla, ha fatto un giro anche nel seminterrato dove non andava da ...

Tennis - Qualificazioni Next Gen 2019 : sorteggiato il tabellone. C’è Lorenzo Musetti - Cobolli sostituisce l’infortunato Forti : E’ stato reso noto il tabellone delle Qualificazioni per un posto da riserva (e non più, come avvenuto nei due anni precedenti, per un posto nel torneo) nelle Next Gen ATP Finals 2019, che coinvolgono otto valenti giovani italiani. Il passaggio dalla wild card diretta al posto da riserva è dovuto alla scalata di Jannik Sinner, che ha ricevuto un invito per misurarsi assieme ai sette migliori Under 21 del 2019. C’è una novità tra i ...

Animali : il WWF lancia “C’era una volta…” il contest sull’orso marsicano rivolto ai più piccoli : Quante storie che iniziano così abbiamo ascoltato da bambini e quante ancora oggine raccontiamo ai nostri figli, nipoti, alunni. Fiabe e favole hanno da sempre accompagnato la crescita, dandoci un insegnamento, sviluppando la fantasia, facendoci sognare. Questa volta è il WWF che inizia a narrare una storia, una storia attuale, quella dell’Orso bruno marsicano. Una storia che può diventare molto triste: oggirestano circa 50 individui di Orso ...

“Una nullità”. Chiara Giordano - la ex di Raoul Bova racconta tutto il suo dolore (C’è di mezzo sempre “lui”) : Chiara Giordano a cuore aperto parla del dolore che ha dovuto sopportare per la fine del matrimonio con Raoul Bova. Figlia di due noti avvocati – Francesco Giordano e Annamaria Bernardini De Pace – Chiara Giordano è stata da sempre una ragazza molto studiosa. Quando era piccina il suo sogno era diventare veterinaria e, grazie alla costanza e alla determinazione, ha raggiunto il suo obiettivo e oggi, dopo un brillante percorso universitario, fa ...

Milano - don Gino Rigoldi compie 80 anni e Jovanotti gli dedica una canzone : “C’è bisogno di te - hai un cuore grande come una chiesa” : Don Gino Rigoldi, storico cappellano del carcere minorile Beccaria di Milano e sacerdote da sempre dalla parte degli ultimi, ha compiuto 80 anni e la Fondazione che porta il suo nome gli ha dedicato una grande festa alla Triennale. Jovanotti, amico di don Rigoldi, gli ha fatto un regalo, a modo suo: “Ho scritto questa canzone per te” ha detto salendo sul palco. Anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha voluto ...

Omicidio Luca Sacchi - la commozione del padre : “Anastasia per noi è come una figlia - spero non c’entri nulla. Non può recitare così bene” : “Luca era sincero, mi chiedeva qualsiasi cosa. Di Anastasia gli dissi che se lui le voleva bene allora per noi era una nostra figlia”. così Alfonso Sacchi, papà di Luca, racconta ai giornalisti in conferenza stampa il rapporto con la fidanzata del ragazzo, la 25enne ucraina. “Per me Anastasia era una brava ragazza, ma poi un genitore cosa può fare? spero che sia pulita e sincera, perché al dolore si aggiungerebbe altro dolore. ...

Ben Affleck ancora ubriaco e barcollante a una festa di Halloween : “È successo - è stato un errore”. Con lui C’è l’ex moglie : “E’ successo, è stato un errore ma non ho intenzione di andare fuori strada“. Così Ben Affleck ha commentato la ricaduta nell’alcolismo che ha avuto qualche giorno fa, quando è stato immortalato dal sito Tmz ubriaco e barcollante a una festa di Halloween a Los Angeles, dopo un anno di sobrietà. Nelle foto di Tmz, il divo indossa una maschera, cammina barcollando e usa un’auto parcheggiata in strada come sostegno, prima di ...

C’è una data per lo stadio Collana : a dicembre apre il lato di via Ribera : Si intravede il nuovo Collana. Dopo mesi (anni) di silenzio e di nulla, su via Ribera compare una facciata tutta nuova dello stadio vomerese, con una gigantografia di Fabio Cannavaro che alza la coppa del Mondo del 2006. Ed altre foto in rappresentanza delle altre discipline sportive. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno. La ristrutturazione dello stadio da parte della Giano, che lo avrà in gestione per 15 anni, avviata durante le Universiadi, ...

Verso una nuova crisi di governo. Zingaretti : o l’alleanza è unita o non C’è : Non ci sta Nicola Zingaretti. “O si riscopre uno spirito comune o i motivi stessi di questo governo vengono meno”.