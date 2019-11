Aggiornamenti con patch di sicurezza in roll out per tutti questi smartphone Android

Infortunio Caceres - gli Aggiornamenti sulle condizioni del difensore della Fiorentina : Infortunio Caceres – Martin Caceres è stato sottoposto ad accertamenti strumentali dopo essere stao costretto a lasciare il campo durante la gara di ieri. Lo rende noto la Fiorentina. Caceres ha riportato una lesione di primo grado a carico del bicipite femorale destro. Il calciatore ha già iniziato le cure del caso e le sue condizioni verranno rivalutate nel corso dei prossimi giorni. Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per ...

Juventus – Niente trasporto in ospedale per Higuain : gli Aggiornamenti sulle condizioni dell’argentino : Punti di sutura in infermeria per Higuain: non è stato necessario il trasporto in ospedale Niente ospedale per Higuain: arrivano buone notizie dopo lo scontro terribile col portiere del Lecce Gabriel. Soccorso in campo, l’argentino ha continuato a giocare nell’anticipo di oggi della nona giornata di Serie A, per poi accusare dei capogiri a fine match. Se in un primo momento, secondo alcune voci, Higuain era in viaggio verso ...

Volete un Samsung Galaxy con 4 anni di Aggiornamenti? Eccoveli serviti : Samsung ha lanciato nel Regno Unito Galaxy Enterprise Edition, ossia un'ampia gamma di dispositivi mobile con un pacchetto completo di tecnologia e servizi L'articolo Volete un Samsung Galaxy con 4 anni di aggiornamenti? Eccoveli serviti proviene da TuttoAndroid.

Tesla Model S - Ritorno al Nürburgring con nuovi Aggiornamenti : La Tesla è tornata al Nürburgring per sviluppare ulteriormente i prototipi della futura versione sportiva della Model S. La Casa californiana vuole battere il primato della Porsche Taycan e per questo ha portato in Germania una serie di muletti di una variante non ancora in commercio. La base è quella della P100D, ma il powertrain, battezzato Plaid, adotta tre motori. Ulteriori modifiche sui prototipi. Rispetto alle foto spia ...

Quante novità per Google Foto - Calendario e Chrome per Android con i nuovi Aggiornamenti : Google Foto ora consente il ritaglio manuale di documenti e Foto, Google Chrome su Android vi avviserà automaticamente se le credenziali che state utilizzando sono state oggetto di una violazione dei dati e l'integrazione di Google Tasks nel Calendario sembra finalmente pronta al lancio. L'articolo Quante novità per Google Foto, Calendario e Chrome per Android con i nuovi aggiornamenti proviene da TuttoAndroid.

Infortunio Criscito - gli Aggiornamenti sulle condizioni del capitano rossoblu : Infortunio Criscito – Il difensore e capitano del Genoa Domenico Criscito è stato sottoposto ad accertamenti strumentali per appurare l’entità dell’Infortunio riportato. Gli esiti, informa il club rossoblù, hanno evidenziato “una lesione di secondo grado a carico del muscolo semitendinoso della coscia sinistra, in corrispondenza della giunzione miotendinea prossimale. Nei prossimi giorni avrà inizio l’iter di riabilitazione ...

MotoGp – Caduta Marquez : gli Aggiornamenti della Honda sulle condizioni dello spagnolo : Nulla di grave per Marc Marquez: lo spagnolo dolorante dopo la Caduta nelle Fp1 in Thailandia, l’aggiornamento del team Honda Marc Marquez è stato protagonista di uno spaventoso highside nelle prime prove libere del Gp della Thailandia, disputate nella notte italiana. Lo spagnolo, dopo un terribile volo è finito violentemente a terra e la sua moto è andada distrutta: Marquez, che si è alzato sulle sue gambe e ha camminato zoppicante ...

Infortunio Messi - gli Aggiornamenti in vista della partita di Champions contro l’Inter : Infortunio Messi – Importanti aggiornamenti su Leo Messi. L’argentino resta in dubbio, ma non è ancora escluso che possa scendere in campo contro l’Inter mercoledì sera al Camp Nou, nella seconda giornata della fase a gironi della Champions League. Secondo quanto riferisce Mundo Deportivo, la Pulce dovrebbe tornare ad allenarsi oggi alla Ciutat Esportiva con l’obiettivo di esserci contro i nerazzurri. Messi ha ...

Cessione Sampdoria - domani scade l’esclusiva concessa al gruppo Vialli : gli ultimi Aggiornamenti : Cessione Sampdoria – Così come da accordi fissati nella lettera d’intenti dello scorso 22 agosto, domani scade l’esclusiva concessa al gruppo Vialli. Le ultime, però, dicono che l’offerta dovrebbe non esserci, non ancora. Anzi, l’ipotesi è che possa essere chiesto da Vialli e soci l’allungamento della scadenza per continuare a trattare in esclusiva. Questo perché non sarebbe stata trovata un’intesa ...

Infortunio Manolas - gli Aggiornamenti sulle condizioni del difensore del Napoli : Il Napoli ha battuto il Brescia nell’anticipo delle 12,30. Brutte notizie per Ancelotti i problemi accusati dai due difensori Manolas e Maksimovic. Quest’ultimo si è sottoposto ad esami medici che hanno rilevato una sospetta elongazione al bicipite femorale destro. Per Manolas, anch’egli sostituito nella ripresa del match, si tratta di lieve affaticamento muscolare. Lo comunica lo stesso club azzurro. Scarica o Aggiorna ...

Fifa 20 : informazioni sui prossimi Aggiornamenti/patch dal team di sviluppo e la lista dei bug confermati : Con il lancio ufficiale di Fifa 20 il team di sviluppo ha pubblicato un post sul forum ufficiale in cui sono state condivise alcune informazioni sulle tematiche che verranno affrontate nei prossimi aggiornamenti/patch. Ecco di seguito il contenuto del post Ehi fan di Fifa, Con l’uscita di Fifa 20 ormai,volevamo darti qualche anticipazione su cosa […] L'articolo Fifa 20: informazioni sui prossimi aggiornamenti/patch dal team di ...

Aggiornamenti di Firefox ogni 4 settimane nel 2020 per accontentare gli utenti : Tradizionalmente il browser Firefox si aggiorna ogni 6/8 settimane. L’azienda produttrice Mozilla ha pubblicato una nota in cui spiega che, dal prossimo anno, gli Aggiornamenti saranno diffusi ogni quattro settimane. Il motivo di questo ravvicinamento delle scadenze è offrire ai clienti le nuove funzionalità con una cadenza mensile. Desiderio che gli utenti hanno espresso a gran voce e che a far data dal primo trimestre 2020 verrà ...

Paura per gli Aggiornamenti di sicurezza del vostro Huawei – HONOR? Scacciatela con questo elenco : Con la disputa in atto tra Huawei e gli USA alcuni utenti convivono con la Paura che il proprio smartphone possa non ricevere gli aggiornamenti di sicurezza L'articolo Paura per gli aggiornamenti di sicurezza del vostro Huawei – HONOR? Scacciatela con questo elenco proviene da TuttoAndroid.

Formula 2 – Condizioni Correa : Juan Manuel ancora in coma indotto - gli Aggiornamenti della famiglia : Juan Manuel Correa ancora in coma indotto: gli aggiornamenti del padre del giovane pilota statunitense a due settimane dal tragico incidente di Spa Sono passate due settimana dal tragico incidente in Gara-1 del Gp del Belgio di Formula 2, che ha tolto la vita al giovane Anthoine Hubert e ha coinvolto gravemente anche Juan Manuel Correa. Tutto il mondo delle quattro ruote adesso prega per le Condizioni del giovane pilota statunitense, ...