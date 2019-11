Trump sul Russiagate | Indagine Barr-Durham tra le più importanti della storia

La possibile rinuncia di Trump ai dazi sulle auto fa volare i titoli delle case europee : Milano. Pioggia di acquisti oggi sui produttori d'auto europei. Volano le azioni dei "promessi sposi" Fca e Psa, rispettivamente sulle Borse di Milano e Parigi, ma anche di Volkswagen, Bmw, Renault, Daimler e dell'intero comparto dell'automotive dopo l'apertura di Donald Trump sui dazi. Ieri il segr

I dati Istat e la partita sull'impeachment di Trump : C'è voluto poco per mettersi d'accordo e avviare il quarto gruppo automobilistico al mondo. Parlate di vari personaggi, dal discreto John Elkann al marchionnico Carlos Tavares, ma lodate anche la misura e la capacità di stare al proprio posto dell'attuale AD di Fca, Mike Manley. E poi ci sarà tanto

Trump - la Camera vota sulla procedura per l’impeachment al presidente : L’ex consigliere per la sicurezza nazionale Bolton sarebbe pronto a testimoniare. L’accusa è di aver spinto il presidente ucraino Zelensky ad indagare sulla famiglia Biden, in cambio di aiuti militari e accesso alla Casa Bianca

Le cose che Trump non doveva dire sull’operazione contro Baghdadi : Alcuni dettagli erano coperti da segreto, altri sembra che li abbia esagerati o che se li sia addirittura inventati, scrive la stampa statunitense

USA - giovedì la Camera vota sulla procedura per l’impeachment a Donald Trump : La Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti fisserà per giovedì il primo voto sul procedimento di impeachment al presidente Donald Trump avviato quasi un mese fa dopo il cosiddetto "scandalo Ucraina". Ad annunciarlo è stata la speaker Nancy Pelosi, in una lettera inviata oggi alla leadership del Congresso.Continua a leggere

Trump - giovedì si vota sull’impeachment. La replica : «Processo non autorizzato» : La speaker Pelosi scrive che la Camera giovedì 30 novembre si esprimerà sull’indagine riguardante l’amministrazione. Dura la replica della Casa Bianca

Nancy Pelosi : "La Camera voterà giovedì sulle procedure di impeachment per Trump" : La Camera Usa voterà giovedì sulle procedure della prossima fase dell’inchiesta per l’impeachment contro il presidente Donald Trump. Lo ha annunciato la speaker della Camera Nancy Pelosi secondo la quale questa decisione “garantirà trasparenza e fornirà un percorso chiaro per andare avanti”.

Trump prepara il ritiro degli Stati Uniti dall'accordo di Parigi sull'ambiente : Gli Stati Uniti si ritirano definitivamente dall’accordo di Parigi sui cambiamenti climatici. Donald Trump ne dà la conferma. Il Presidente USA lo ha annunciato alla conferenza sull’energia tenutasi ieri a Pittsburgh: gli Stati Uniti non faranno parte dell’accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, il cui obiettivo è quello di indurre i 195 paesi che lo hanno adottato a limitare il riscaldamento globale ben al di sotto dei 2ºC, evitando ...

"Trump sta preparando il ritiro dal trattato di Parigi sul clima" - la rivelazione del New York Times : Donald Trump sta preparando il ritiro degli Usa dal trattato di Parigi sul clima. Lo rivela il “New York Times”, che cita tre fonti vicine al dossier, secondo cui sarebbero state avviate le procedure che richiederanno un anno per il completamento. Ieri, 23 ottobre, nel corso di un evento a Pittsburgh, lo stesso presidente americano aveva riconfermato per l’ennesima volta l’intenzione di ritirarsi “da un accordo ...

Conte al Copasir : «Trump non mi parlò mai di Russiagate - falsità sul tweet. Barr? Mai sentito» : Il premier Giuseppe Conte è giunto poco prima delle ore 15.30 a San Macuto per presentarsi al Copasir. Tra i temi dell'incontro, le visite a Roma del procuratore Usa William Barr ed i suoi...

L'ambasciatore Usa a Kiev smentisce Trump : "Legò gli aiuti all'Ucraina alle indagini sul figlio di Biden" : L’ambasciatore americano in Ucraina, William Taylor, ha detto alla Camera che Donald Trump legò la concessione gli aiuti militari all’Ucraina alla richiesta di avviare delle indagini sui suoi rivali politici.Una versione sempre negata dal presidente. Nel corso della testimonianza a porte chiuse Taylor ha anche raccontato che Trump rifiutò di incontrare alla Casa Bianca il leader ucraino finché questi non fosse ...

Marcia indietro sul G7 : Trump rinuncia a ospitarlo nel suo golf club : Il capo di gabinetto della Casa Bianca, Mick Mulvaney, aveva annunciato la sede del vertice giovedì, provocando una tempesta tra gli oppositori democratici di Trump al Congresso

Trump 6- - Putin 8 - Europa 4. E poi... Le pagelle Realpolitik sulla Siria : Sufficienza stiracchiata per Donald Trump, promosso a pieni voti Vladimir Putin, bocciata senza appello l'Unione europea. Arduino Paniccia, presidente ASCE - Scuola di competizione e guerra economica internazionale di Venezia - analizza in un'intervista ad Affaritaliani.it l'operato dei leader e dei paesi coinvolti nel caos in Siria e gli dà i voti secondo valutazioni legate alla Realpolitik Segui su affaritaliani.it

Il capo provvisorio dello staff della Casa Bianca ha detto che Trump decise di sospendere gli aiuti economici all’Ucraina per costringerne il governo a indagare sulla campagna presidenziale del 2016 : Il 17 ottobre Mick Mulvaney, dallo scorso gennaio capo provvisorio dello staff della Casa Bianca, ha tenuto una conferenza stampa in cui ha detto che il presidente Donald Trump decise di sospendere gli aiuti economici all’Ucraina con l’obiettivo di costringere il