“Sembro una balena” Elettra Lamborghini ‘diversa’ Poi spiega cosa è successo

Fonte : caffeinamagazine

(Di lunedì 4 novembre 2019) C’era anchea uno degli eventi musicali più attesi dell’anno, gli Mtv Europe Music Awards 2019. La manifestazione, che ha visto il trionfo di artisti come Billie Eilish, Taylor Swift, la k-band dei BTS e Mahmood, che si è aggiudicato il premio Best Italian Act, si è tenuta domenica 3 novembre a Siviglia e, come sempre, oltre ai riconoscimenti ha attirato attenzione il red carpet. Tante, tantissime le star che si sono sfidate a colpi di stile tra tacchi, scollature e spacchi vertiginosi e tra loro anche diverse vip italiane. Per esempio Cecilia Rodriguez, che per l’occasione ha sfoggiato degli inediti capelli neri. E poi, ereditiera e cantante che amatissima tra i giovani e, nemmeno a dirlo, molto seguita su Instagram. Ed è proprio lì, sul social dove conta quasi 5 milioni di follower, si è sfogata dopo l’evento.Per gli EMA 2019...

FullmoonOnGaroh : C'è una foto troppo cute che Alessandra ha fatto a me ed Eugenio a sgamo e Io sembro una sorta di patata stortina P… - iIovecarbs : me a qualsiasi persona che mi conosca: ma ti sembro una maschia - youjustdid : @Yuki47604868 poi ci sono io che aspetto ancora di cambiare, sembro una quindicenne ?? -