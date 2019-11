Overwatch | i Mondiali sono stati vinti dal Team USA

Fonte : eurogamer

(Di lunedì 4 novembre 2019) La BlizzCon è terminata e oltre ad una serie di annunci riguardanti nuovi giochi sitenuti inoltre idi. Quest'anno, dopo molto tempo, ilUSA ha vinto il titolo, battendo la Corea del Sud.Di fronte a una folla affollata alla BlizzCon 2019, ilUSA ha esorcizzato i suoi demoni contro ildella Corea del Sud, sconfiggendoli una volta nel gruppo A, e di nuovo in semifinale con un punteggio di 3-1. Nelle tre precedenti coppe del mondo di, gliUniti hanno sempre lasciato il torneo alla fine dei quarti di finale."Abbiamo affrontato la sfida con una mentalità diversa: abbiamo lavorato sodo tutti quanti" ha affermato Shane "Rawkus" Flaherty. "Non ho proprio parole per spiegare come mi sento ora, ma era un qualcosa che aspettavamo tutti". Questo è solo l'inizio: ilvuole continuare a registrare nuovi risultati in modo da essere una ...

Eurogamer_it : I Mondiali di #Overwatch si sono conclusi: il premio va a Team USA! - Powned_IT : Mondiali di Overwatch: la Corea del Sud si sgretola, Stati Uniti i nuovi campioni del mondo! -… - Powned_IT : Mondiali di Overwatch: ora in diretta i quarti di finale! - -