Natale 2019 | non è solo una moda quella dei regali sostenibili

Raduno dei Babbi Natale 2019 : un progetto ambizioso per l’ospedale Infantile Regina Margherita : Un progetto ambizioso e molto importante per l’ospedale Infantile Regina Margherita della Città della Salute di Torino. La ristrutturazione completa del reparto di Nefrologia, Gastroenterologia e Trapianti d’organo dell’OIRM è infatti lo scopo della raccolta fondi legata al decimo Raduno dei Babbi Natale del prossimo 1° dicembre. Fondazione Forma ha deciso di celebrare il raggiungimento dei dieci anni di questo evento, ormai diventato patrimonio ...

Poco prima di Natale 2019 nuove rimodulazioni Vodafone : offerte coinvolte e importi : Stanno arrivando le prime segnalazioni da parte di utenti che verranno colpiti da rimodulazioni Vodafone a partire dal prossimo 8 dicembre 2019. Dopo aver fatto presente che a partire da oggi 21 ottobre scatteranno dei rincari per alcuni clienti mobile, come avrete notato dal nostro articolo del weekend, questo lunedì bisogna concentrarsi su altri aspetti, considerando il fatto che tra Poco meno di due mesi dovremo fare i conti con altre ...

Albero di Natale artificiale : quali sono i migliori modelli 2019? : Natale è alle porte e trovare un bell’Albero nelle ultime settimane di Novembre è quasi impossibile, se siete intenzionati a cambiare Albero di Natale ecco quali sono le tendenze per il 2019 La tradizione dell’Albero di Natale viene veramente da lontano: già le tribù dei Celti utilizzavano alcuni alberi forti e possenti per onorare alcune importanti feste collettive. Tuttavia l’Albero di Natale modernamente inteso è di tradizione sicuramente ...

Volley - SuperLega 2019-2020 : si gioca a Natale e non a Santo Stefano - club sul piede di guerra : La giornata della SuperLega di Volley maschile in programma il 26 dicembre sarà disputata il giorno di Natale a causa dell’inizio anticipato del torneo preolimpico per il quale i giocatori stranieri dovranno essere lasciati liberi a dieci giorni dal via. La decisione, ovviamente, ha lasciato scontenti molti. Così a “La Gazzetta dello Sport” Massimo Righi, ad della Lega Volley: “Purtroppo non avevamo alternative. Non ...

Giovanni Allevi sarà la colonna sonora del Natale 2019 : Il Maestro Giovanni Allevi, compositore filosofo, pianista e direttore d’orchestra, torna con “HOPE” un nuovo album legato alla magia del Natale in uscita nei negozi il prossimo 15 novembre. Nel suo ultimo progetto musicale, Giovanni Allevi, uno degli artisti italiani contemporanei più amati al mondo, unirà al suo inconfondibile pianoforte una grandiosa formazione composta dal Coro dell’Opera di Parma, dall’Orchestra Sinfonica Italiana e dal ...

Roma. Albero di Natale : sponsorizzazione tecnica per festività 2019-2020 : Si è tenuta, come previsto dal bando, la seduta pubblica per scegliere lo sponsor tecnico cui affidare la realizzazione del