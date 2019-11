Manovra : Sicindustria - 'tasse populiste che nulla hanno a che fare con ambiente e salute' : Palermo, 4 nov. (Adnkronos) - "Stop a tasse populiste che non hanno alcuna finalità ambientale, penalizzano i prodotti e non i comportamenti, e rappresentano unicamente un’imposizione diretta a recuperare risorse ponendo ingenti costi a carico di consumatori, lavoratori e imprese". È un no secco que