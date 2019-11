La Totolo si difende | Non sono una spia di Putin

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 4 novembre 2019) Giuseppe Aloisi Francesca, al centro di un'inchiesta di Report, replica alla narrativa presentata, spiegando in cosa consiste il suo lavoro "Neanche una persona. Ho solo fatto un' intervista per una rivista russa qualche anno fa. Si parlava di Siria. Comunque basta vedere il mio conto corrente per capire che nonfinanziata da Vladimir". A dirlo è stata Francesca, che già da qualche anno viene associata all'ideologia sovranista. Ora peròstati ventilati pure presunti contatti con l'universoiano e la produzione di dinamiche social che sarebbero in grado di alimentare i consensi delle formazioni euroscettiche. La narrativa sulle "spie di" o sulle "spie russe" è in voga da tempo, in specie negli ambienti liberal-democratici. Se ne è parlato, a più livelli, dopo la vittoria di Donald Trump. Il Russiagate è stato uno dei palcoscenici di ...

RandallFlagg71 : RT @DavideRoss4: @GiampaoloRossi @francescatotolo Esattamente in che modo la Totolo difende il pluralismo? Perché leggendo i suoi tweet e l… - DavideRoss4 : @GiampaoloRossi @francescatotolo Esattamente in che modo la Totolo difende il pluralismo? Perché leggendo i suoi tw… -