Il parrucchiere di Ronaldo ucciso a coltellate a Zurigo | arrestato un sospetto per

Svizzera - ucciso parrucchiere di Ronaldo : 03.59 Ricardo Marques Ferreira, 40enne hair stylist portoghese del calciatore Ronaldo , è stato trovato morto in una camera d'albergo di Zurigo. Lo riportano i media portoghesi e svizzeri, aggiungendo che un brasiliano di 39 anni e' stato arrestato per omicidio.

