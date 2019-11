De Laurentiis | Napoli in ritiro | Ancelotti ok ma non sono d' accordo

Napoli - De Laurentiis torna all’attacco : “a Roma aria di bastonatura. Gli arbitri? Un problema serio” : Il presidente del Napoli è tornato a parlare del problema arbitrare, soffermandosi anche sulla situazione di classifica Aurelio De Laurentiis torna a parlare di arbitri e VAR, lo fa ai microfoni di Radio Kiss Kiss, soffermandosi su quanto accaduto nel week-end di Serie A. Cafaro/LaPresse Queste le parole del presidente del Napoli: “la squadra sarà in ritiro fino a domenica mattina quando alcuni risponderanno alle convocazioni delle ...

Napoli - De Laurentiis furioso negli spogliatoi dell’Atalanta : “E’ una vergogna” : Napoli, De Laurentiis furioso negli spogliatoi dell’Atalanta: “E’ una vergogna” De Laurentiis Atalanta| Aurelio De Laurentiis tra i più arrabbiati per la decisione di Giacomelli nel finale di Napoli-Atalanta, gara poi terminata sul risultato di 2-2.Confusione totale ed evidente quella dell’arbitro. “Uno scandalo”, invece, secondo gli sms ricevuti da alcuni amici di Aurelio De Laurentiis. Il ...

Napoli-Atalanta - De Laurentiis furioso : “Ci siamo stancati - senza di noi gli arbitri pelerebbero patate” : “Il problema non è che il rigore c’è o non c’è, io credo che Nicchi e Rizzoli non svolgono al meglio il loro lavoro. Io come gli altri presidenti finanziamo il calcio italiano, gli arbitri e la FIGC, abbiamo quindi il diritto di essere ascoltati”. Così un furioso Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro l’Atalanta con rovente polemiche con il ...

Napoli - De Laurentiis apre a Ibrahimovic : "Non una suggestione - ma un desiderio" : Napoli-Ibrahimovic è un matrimonio che s'ha da fare. Il presidente del club partenopeo Aurelio De Laurentiis, intercettato dai giornalisti poco prima di prendere parte al pranzo Uefa, ha aperto alla possibilità di accogliere a Napoli il gigante svedese, in scadenza di contratto con i Los Angeles Gal

Calciomercato Napoli - De Laurentiis allo scoperto : il presidente parla di Mertens e Callejon : Calciomercato Napoli – Dopo le parole su Insigne e Koulibaly della scorsa settimana, il presidente partenopeo è tornato a parlare del mercato azzurro. Soggetti interessati sono questa volta Mertens e Callejon, a cui è stato proposto un biennale alle stesse cifre che percepiscono attualmente. “Ho fatto una proposta di allungamento di contratto. Sono superpagati per quello che fanno e per l’età che hanno, se vogliono andare ...

