Dai tabulati i contatti tra gli amici di Sacchi e gli emissari del killer | la trattativa

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 4 novembre 2019) Potrebbe essere la settimana decisiva per una svolta nelle indagini sull’omicidio di Luca, il 24enne ucciso con un colpo di pistola alla testa la sera del 23 ottobre in zona Colli Albani, a Roma. E non è da escludere che la lista degli indagati - attualmente composta solo dai nomi di Valerio Del Grosso e Paolo Pirino - si allunghi. Sul tavolo del pm Nadia Plastina - si legge sul Messaggero - nella giornata di oggi, 4 novembre, dovrebbero arrivare i risultati dell’analisi deitelefonici. Cinque sono stati i cellulari sequestrati e, grazie a questi, dovrebbero essere ricostruiti iche ci sono stati tra glidie Del Grosso e Pirino nei giorni precedenti all’omicidio. Oggetto degli scambi telefonici, è l’ipotesi investigativa, unaper la compravendita di droga. Alla quale pare chefosse ...

