Fonte : ilpost

(Di lunedì 4 novembre 2019) Tra cui una nuova serie del peraltro vicedirettore del Post Francesco Costa e "Il Maestro e Margherita", per chi non l'ha mai letto

ilpost : 10 nuove cose da ascoltare a novembre - Sana_Winchester : @rogvhardy Non fanno mai cose nuove cioè hanno gli stessi prodotti da 10 anni e li spacciano per nuovi Meh - ginevrascoppett : @SpudFNVPN 2) ecco da dove viene la violenza verbale sui media ,da gente come te...mi stavi simpatico davvero,mi pi… -