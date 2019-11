Overwatch | le mappe Horizon e Parigi non faranno parte della rotazione della modalità

Fonte : eurogamer

(Di domenica 3 novembre 2019) Le attenzioni dei giocatori saranno anche rivolte al sequel, ma Blizzard nel frattempo sta apportando grandi cambiamenti a. Dalla prossima settimana infatti laCompetitiva adotterà unadelleristretta.Sin dal lancio del gioco sono state aggiunte un buon numero di nuove, e altre ne arriveranno in futuro, a tal punto che ora il loro numero è eccessivo per lacompetitiva a parer di Blizzard. Per questo motivo ad ogni stagione laverrà limitata a 12, tre per ogni(Controllo, Conquista, Trasporto e Conquista/Trasporto). "La prossima stagione competitiva avrà un pool die saranno solo 12, che sono comunque tante. Questo ci permette di migliorare le, il che significa che possiamo ascoltare il feedbackcommunity.", ha spiegato Jeff Kaplan in un'intervista con VG247.Leggi altro...

