Osservazione della Terra | la Cina lancia un nuovo satellite

Omm - la telefonia mobile invade le onde radio per le previsioni meteo : può causare problemi gravi all’ Osservazione della Terra : La corsa a standard tecnologici sempre più avanzati e potenti di telefonia mobile , che permettono prestazioni e velocità molto più elevate, rischiano di interferire con le frequenze radio elettriche destinate all’osservazione meteo rologica. Quindi, facilitare e velocizzare le connessioni può causare dunque problemi gravi all’osservazione della Terra , strumento indispensabile per le previsioni meteo rologiche. A denunciarlo è ...

Osservazione della Terra : Indra sviluppa con ESA una soluzione anti-tsunami : La società spagnola Indra sta sviluppa ndo insieme all’Agenzia Spaziale Europea la prossima generazione di soluzioni di Osservazione della Terra , progettate per aiutare le città a ridurre i danni in caso di tsunami o di qualsiasi altro evento catastrofico naturale (terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche). L’obiettivo è quello di superare la dinamica internazionale basata sulla mobilitazione di enormi risorse ogni volta che una ...

Moon night - si celebra l’Osservazione della Luna in tutto il mondo. Il 22 ottobre arrivano le stelle cadenti figlie della cometa di Halley : Chi pensa che per alzare gli occhi al cielo l’estate sia la stagione migliore si sbaglia. Anche l’autunno può regalare osservazioni emozionanti. Per esempio ottobre regalerà agli astrofili una notte dedicata all’osservazione della Luna, la Moon night, che quest’anno si celebra in tutto il mondo venerdì 5, e poi offrirà lo spettacolo delle Orionidi, le meteore autunnali originate dalle particelle perse dalla cometa Halley in vecchi ...