MotoGp | Dovizioso svela | “bello battagliare con Rossi | è sempre pulito Miller? Deve

MotoGp - Risultato GP Malesia 2019 : Maverick Vinales domina e precede Marquez e Dovizioso dopo un bel duello con Rossi : L’aveva promesso. Maverick Vinales (Yamaha) ieri dopo il secondo posto in qualifica aveva annunciato che il suo piano-gara lo avrebbe visto forzare sin dal primo metro per provare a scappare e quindi martellare sul suo (ottimo) ritmo senza pensare agli avversari. E così è stato. Lo spagnolo ha vinto dominando il Gran Premio di Malesia 2019 della MotoGP andando a conquistare la vittoria numero 23 della sua carriera, facendo il bis dopo il ...

Andrea Dovizioso MotoGp - GP Malesia 2019 : “Sapevo che se fossi partito bene avrei potuto lottare per il podio” : Il terzo posto GP della Malesia della MotoGP parla italiano: Andrea Dovizioso, già certo della seconda piazza nella classifica finale del Mondiale, ha chiuso terzo alle spalle di due iberici, Maverick Vinales, primo, ed in grado di battere il campione del mondo, il connazionale Marc Marquez. A caldo, appena rientrato in pit lane, Andrea Dovizioso ha detto ai microfoni di Sky Sport: “Direi che abbiamo fatto tutto il possibile, il passo era ...

Ordine d’arrivo MotoGp - GP Malesia 2019 : risultato e classifica gara. Vinales trionfa davanti a Marquez ed a Dovizioso. Valentino Rossi 4° : E’ lo spagnolo Maverick Vinales (Yamaha) ad aggiudicarsi il GP della Malesia, penultimo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Un successo in solitaria dell’iberico, abilissimo a scandire un ritmo difficilmente gestibile per gli altri, bissando il successo di Assen in Olanda. Alle sue spalle il campione del mondo della Honda Marc Marquez e ad Andrea Dovizioso (Ducati), capace di rintuzzare a tutti gli attacchi di Valentino Rossi (Yamaha) ...

MotoGp - Risultato warm-up GP Malesia 2019 : Mir il più veloce - Marquez quarto davanti a Dovizioso. Valentino Rossi è settimo : E’ stato dello spagnolo Joan Mir il miglior crono del warm-up del GP della Malesia, penultimo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Sepang, l’iberico della Suzuki ha ottenuto il best time di 1’59″516, sfruttando al meglio un set di gomme nuove. Una dimostrazione del grande talento del centauro, che comunque non dovrebbe essere della partita per le posizioni di vertice, in vista della corsa domenicale ...

MotoGp – Dovizioso bacchetta Marquez : “oggi non era competitivo ed è stato aggressivo con Quartaro - io non l’avrei fatto” : Andrea Dovizioso esprime le sue sensazioni in vista della gara di domani e commenta la ‘marcatura’ di Marc Marquez su Fabio Quartararo in qualifica Ultime gare del Motomondiale da correre al meglio possibile per Andrea Dovizioso che, già sicuro della seconda posizione, prova a trarre il massimo dalla sua Ducati che continua ad avere qualche problema con il grip. Costanza Benvenuti – LaPresse Dopo il 10° posto ottenuto ...

MotoGp - GP Malesia 2019 : analisi delle qualifiche. Dominio Quartararo-Yamaha - Valentino Rossi da 6 - Dovizioso e Marquez in ombra : Sepang come Iwata? Sembrerebbe di sì. Una prima fila monopolizzata dalla Yamaha in Malesia, sede del penultimo round del Mondiale 2019 di MotoGP, è qualcosa di raro. Ben pochi avrebbero potuto scommettere su un andamento delle qualifiche di questo genere, ma oggi la M1 volava e per i rivali c’è stato ben poco da fare. Fabio Quartararo, Maverick Vinales e Franco Morbidelli sono gli alfieri della casa nipponica che hanno portato in alto i ...

MotoGp - Risultato FP3 GP Malesia 2019 : Morbidelli vola a Sepang - Valentino Rossi e Dovizioso in Q2. Stupisce Bagnaia : Franco Morbidelli velocissimo nel corso delle prove libere 3 del GP della Malesia, penultimo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Sepang, il centauro italiano della Yamaha Petronas ha sciorinato il gran crono di 1’58?761, confermando le già ottime cose che aveva fatto vedere nei turni di prove precedenti. Sulla M1 Franco sembra trovarsi a meraviglia e il suo stile di guida pulito, su una pista completa e tecnica come ...

LIVE MotoGp - GP Malesia 2019 in DIRETTA : tra poco il via delle FP3! Valentino Rossi e Dovizioso puntano alla Q2 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3.42: Su una pista, forse, più “amica” il forLIVEse si augura di fare meglio, conscio però delle difficoltà del caso e di una GP19 particolarmente sofferente quando si alzano le temperature #AustralianGP – Statement Andrea Dovizioso Day3 / after Race.? pic.twitter.com/wIItAWSZbR — DOVILOVERS INDONESIA (@Dovi04Indonesia) October 27, 2019 3.40: Sul fronte Ducati, ...

MotoGp - Qualifiche GP Malesia 2019 : Yamaha e Dovizioso in grande spolvero - pronti a detronizzare Marquez : Fabio Quartararo ha subito messo le cose in chiaro nelle prove libere del GP della Malesia 2019 di MotoGP. Il transalpino non ci stava a finire nel “dimenticatoio” per un intero weekend dopo che a Phillip Island è stato autore di una caduta al venerdì che gli ha impedito di girare, ed è stato poi centrato incolpevolmente in curva 2 da Danilo Petrucci nelle concitate prime fasi della corsa. E così si è preso entrambe le sessioni ...

VIDEO MotoGp - GP Malesia 2019 : highlights e sintesi delle prove libere. Valentino Rossi 3° dietro a Dovizioso - show Quartararo : A Sepang si sono disputate le prove libere del GP di Malesia 2019, penultima tappa del Mondiale MotoGP. Grande spettacolo su questo complicato tracciato, a dettare leggere è stato uno scatenato Fabio Quartararo: il francese ha timbrato il record della pista nella FP1 battendo lo storico primato di Dani Pedrosa, nella seconda sessione si è migliorato ulteriormente e ha confermato di essere il migliore sul giro veloce. Maverick Vinales è piaciuto ...

Andrea Dovizioso MotoGp - GP Malesia 2019 : “Grossa mossa di set-up - siamo vicini agli altri : posso lottare per la vittoria” : Andrea Dovizioso ha concluso al secondo posto le prove libere 2 del GP di Malesia 2019, tappa del Mondiale MotoGP. Il centauro della Ducati aveva faticato in mattinata ma nel turno pomeridiano ha rialzato la china e ha dato una risposta importante sul circuito di Sepang facendo capire che può essere un serio pretendente al podio nella gara di domenica. Il forlivese ha accusato sei decimi di ritardo da Fabio Quartararo che ha timbrato il record ...

MotoGp – Sensazioni contrastanti in casa Ducati : Dovizioso sorride in Malesia - mentre Petrucci mastica amaro : I due piloti della Ducati hanno commentato la prima giornata di libere, esprimendo Sensazioni contrastanti Sensazioni completamente opposte in casa Ducati tra Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci, molto positivo il primo e alquanto deluso il secondo, complici anche i risultati ottenuti nella prima e nella seconda sessione di libere. Il forlivese ha parlato così ai microfoni di Sky Sport MotoGp: “siamo partiti benino ma con certe ...