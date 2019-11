LIVE Djokovic-Shapovalov | Finale Parigi-Bercy 2019 in DIRETTA | 6-3 | il serbo vince senza

Fonte : oasport

(Di domenica 3 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6-3 SET: prima centrale e volée alta di dritto, ilchiude facilmente il primo parziale in 28 minuti 40-0 TRE SET POINT: altra primante 30-0 Secondo ace di15-0 Fuori il dritto di5-3, terzo ace di. Ilserve per il set 40-15 Prima esterna di30-15 Risposta fortunata dicon il rovescio, con la quale trova il punto 30-0 Altra buona prima di15-0 Servizio e dritto di5-2, ancora in spinta il. Dopo 23 minutiserve per restare nel set. 40-15 Primante di30-15 Spinge con il drittoe ottiene il punto 30-0 Chiude a rete con due smash15-0 Primante digetta la racchetta con il rimbalzo che rischia di spedirla in tribuna 4-2, tiene ...

