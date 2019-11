Lecce | ladro entra in casa di una 83enne | lei si sente male e lui la aiuta a riprendersi

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 3 novembre 2019) Un episodio a dir poco singolare si è verificato qualche giorno fa a. Secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale, pare infatti che unsi sia introdotto adi un'anziana signora che vive da sola, la quale ha 83 anni. Il malvivente si è introdotto quindi in, e l'anziana ha sentito dei rumori provenire dalla cucina. Lei, in quel momento, era a letto e quindi si è alzata. Ad un tratto si è vista davanti la sagoma del soggetto in questione, il quale aveva il volto completamente coperto da cappuccio della felpa e da qui trasparivano solo gli occhi. Davanti a questa "visione", la donna, presa dal panico, non si è sentita bene e ha perso i sensi piangendo. Ma a quel punto è accaduto un fatto sicuramente inconsueto....

