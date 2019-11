La Asso 30 arriva a Pozzallo con 151 migranti soccorsi davanti alla Libia

Migranti - nave Alan Kurdi in porto : sbarco al via. E in Sicilia arriva la Asso Trenta con 200 naufraghi : La Alan Kurdi, carica di Migranti, è arrivata al porto di Taranto. La nave è attraccata e stanno cominciando ora le operazioni di sbarco degli 88 Migranti tratti in salvo nei giorni...

Andrea Dovizioso MotoGP - GP Giappone 2019 : “Avevamo un bel pAsso - avessi avuto un giro in più sarei arrivato secondo…” : Andrea Dovizioso è terzo al termine del GP del Giappone, quartultimo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Motegi, il pilota della Ducati è stato costretto a una corsa in rimonta, per l’esito delle qualifiche. La Rossa, da questo punto di vista, ha permesso al forlivese di risalire diverse posizioni, centrando un podio significativo dopo un sabato decisamente complicato. A premiare l’alfiere di Borgo Panigale è stata la ...

Un pAsso dal cielo 5 - trama 6° episodio : a San Candido arriva Giulio : Proseguirà giovedì 17 ottobre su Rai 1 'Un passo dal cielo 5', la serie tv italiana ambientata in Trentino Alto-Adige nel piccolo comune di San Candido. Il nuovo episodio sarà il sesto dell'inedita quinta stagione, che si compone di dieci appuntamenti. Al centro della trama ci saranno come sempre le vicende del comandante della Forestale Francesco Neri e di tutti gli altri personaggi alle prese con i misteri che si nascondono dietro Deva. ...

Portogallo - il premier socialista Costa vince le elezioni ma non arriva alla maggioranza Assoluta. “Ora stabilità per quattro anni” : Il partito socialista del premier Antonio Costa ha vinto le elezioni in Portogallo, ma senza raggiungere la maggioranza assoluta in Parlamento. Con il 100% delle schede scrutinate, i socialisti hanno ottenuto il 36,7% dei voti (pari a 95 seggi su 230) seguiti dal Psd (partito socialdemocratico di centrodestra) al 28,1% (70 seggi). Terzo il Blocco di sinistra con il 9,6% dei voti (16 seggi), seguito dalla coalizione di sinistra al 6,3% (9), i ...

Un PAsso dal cielo - trama 6° episodio : arrivano il fratello di Emma e il padre di Isabella : Continua a riservare numerose sorprese la serie televisiva Un Passo dal cielo giunta alla sua quinta stagione, sempre più vicina al gran finale. Nel corso della sesta puntata in programmazione giovedì 17 ottobre 2019 a partire dalle ore 21:25 circa, dei new entry ostacoleranno la felicità dei protagonisti. Si tratta di due uomini, che porteranno scompiglio nella vita di Emma Giorgi (Pilar Fogliati) e di Valeria Ferrante (Beatrice Arnera). ...

Mostre : a Conegliano arriva ‘Dagli impressionisti a PicAsso’ : Treviso, 2 ott. (AdnKronos) – Provengono tutte dalla Johannesburg Art Gallery nell’omonima città, in Sud Africa, le sessanta opere che si potranno ammirare a partire dal prossimo 11 ottobre e fino al 2 febbraio 2020 a Palazzo Sarcinelli. Sono sessanta dipinti, che spaziano negli ultimi due secoli di storia dell’arte, da William Turner a William Kentridge. Soffermandosi sui grandi Preraffaelliti, per poi indagare in modo ...

Il “Sottocosto a tAsso zero” arriva da Euronics e ci rimarrà fino al 6 ottobre : Euronics lancia il nuovo volantino "Sottocosto a tasso zero", valido dal 27 settembre fino al 6 ottobre 2019 nei punti vendita aderenti. Scopriamo insieme gli smartphone, i tablet Android e gli accessori in offerta. L'articolo Il “Sottocosto a tasso zero” arriva da Euronics e ci rimarrà fino al 6 ottobre proviene da TuttoAndroid.

Accordo migranti - Salvini : “È una fregatura. Così i porti sono aperti - ne arrivano già di più”. Conte : “PAsso storico - ora abbiamo credibilità” : “Una fregatura. Ora i porti italiani sono aperti. Faccio presente che la nave ong Ocean Viking sta sbarcando 182 migranti in questo momento al porto di Messina”. Prevedibile e tranchant come suo solito, arriva il giudizio di Matteo Salvini sull’Accordo per la redistribuzione dei migranti raggiunto il 23 settembre dall’Italia nel vertice di Malta. “Stanno partendo di più e rischiano di morire di più. Se Conte non lo ...

Al liceo PicAsso di Pomezia arriva il design ecosostenibile : Inaugurata oggi l’aula arredata con materiali di cartone. Apprendere il valore della sostenibilità ambientale attraverso la realizzazione pratica e creativa di uno spazio inclusivo a scuola. Questo lo scopo del progetto ‘Idee di cartone’, nato dalla sinergia fra il liceo artistico ‘Pablo Picasso’ di Pomezia e tre aziende del territorio impegnate nell’ideazione di oggetti di design ecosostenibili. Il percorso di alternanza scuola-lavoro, ...

Un PAsso dal Cielo 5 - prima puntata : tra le new entry arrivano le sorelle Ferrante : Giovedì 12 settembre prenderà il via la quinta stagione della fiction di Rai 1 "Un Passo dal Cielo" con Daniele Liotti che torna a vestire per la seconda volta i panni del comandante della forestale Francesco Neri. Si tratta di un'edizione che prevede tante novità non solo per i personaggi principali, ma anche perché ci saranno molti volti nuovi che arriveranno a San Candido e che saranno al centro di diverse vicende e imprevisti. Riconfermati, ...