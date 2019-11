Insigne svela | “Volevo spiegazioni da Rocchi | ma lui…” | la risposta dell’arbitro

Fonte : calcioweb.eu

(Di domenica 3 novembre 2019) Dopo il pari con polemiche contro l’Atalanta, ieri il Napoli ha perso a Roma. Due i rigori concessi ai giallorossi (entrambi giusti), ma solo uno realizzato. A fine gara, però,hato un retroscena relativo ad una semplice discussione con l’arbitro della sfida,. Motivo del chiarimento era un contatto su Lozano. “Dovete chiedere a– ha detto lo ‘Scugnizzo’ a Rai Sport – Ho cercato un chiarimento a fine partita ma lui a voce alta, mi ha puntato il dito e mi ha detto che ho fatto più errori in campo io che lui. Non l’ho giudicato, non gli ho detto niente di male, volevo solo dei chiarimenti”.L'articolo: “Volevoda, ma lui…”, ladell’arbitro destinata a far discutere CalcioWeb.

