Diablo IV non avrà una modalità offline

Fonte : eurogamer

(Di domenica 3 novembre 2019) Blizzard ha svelato maggiori informazioni su4 durante un panel del Blizzcon dedicato alle caratteristiche del nuovo capitolo della serie.Durante quest'occasione gli sviluppatori hanno confermato che il titolo sarà sprovvisto di una, quindi il giocatore dovrà essere perennemente connesso a internet, anche nel caso volesse giocare in solitaria.In realtà non si tratta di una grande sorpresa. Anche il precedente capitolo della serie era always-online, inoltre le informazioni condivise da Blizzard durante la giornata di ieri descrivono la struttura del mondo di gioco come quella di un "open-world condiviso tra giocatori".Leggi altro...

GameHugITA : RT @Eurogamer_it: #Diablo4 non avrà una modalità offline - Eurogamer_it : #Diablo4 non avrà una modalità offline - CybeOut : #BlizzCon2019: #DiabloIV, #Overwatch2 e tutti gli annunci da non perdere -