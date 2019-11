All I Want For Christmas Is You di Mariah Carey torna con un video inedito e una

Fonte : optimaitalia

(Di domenica 3 novembre 2019) Non si direbbe ma All IForIs You dicompie 25 anni: forse perché siamo abituati a sentirla ad ogni Natale come fosse ogni volta l'ineluttabile ma sempre contemporanea colonna sonora delle feste, ma ormai non c'è spirito natalizio senza che questa canzone ronzi nelle orecchie di mezzo mondo. Eppure, nonostante la cantino oggi con naturalezza anche bambini e ragazzini che all'epoca non erano nemmeno nati, All IForIs You di mariaha già compiuto un quarto di secolo. In occasione delle celebrazioni dei 25 anni della canzone, diventata ormai un classico di Natale moderno capace di risalire in classifica ad ogni dicembre, lanon ha lesinato in festeggiamenti: il 1° novembre è stato pubblicato unrealizzato solo di filmati inediti dalla registrazione delclip musicale per All IForIs You. Una serie di ...

Amy57668520_ : Con la giornata che, è oggi vento, pioggia, freddo si sente il natale che si avvicina mi viene da mettere all i wa… - Ary1797 : RT @OptiMagazine: #AllIWantForChristmasIsYou di #MariahCarey torna con un video inedito e una riedizione dell'album per i 25 anni https://t… - OptiMagazine : #AllIWantForChristmasIsYou di #MariahCarey torna con un video inedito e una riedizione dell'album per i 25 anni… -