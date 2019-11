Alberto Sed morto a 91 anni | era sopravvissuto ad Auschwitz-Birkenau “Ha saputo

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 3 novembre 2019) È scomparso a 91Sed,al campo di sterminio di. Era quattordicenne quando venne catturato a Roma, sua città natale, con la madre e le due sorelle: in un primo momento venne portato nel campo di Fossoli, nella bassa Modenese, soprannominato “L’anticamera per l’inferno” perché, da lì, i prigionieri venivano deportati ado in un altro lager nazista. Una sorte che Sed condivise in pieno: venne condotto a, dove gli venne tatuato il numero A-5491. Per 50evitò di raccontare la sua esperienza, anche con i parenti più stretti. Poi non smise più, finché gli fu possibile: lo fece con un libro, Sono stato un numero, scritto nel 2009 da Roberto Riccardi, e con una lunga serie di conferenze e incontri, soprattutto nelle scuole. “La sua scomparsa rappresenta un dolore immenso per tutta la Comunità. Una perdita ancora più ...

