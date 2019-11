Tragedia a Bergamo | donna muore e marito disabile non riesce a chiedere aiuto

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 2 novembre 2019) Gabriele Laganà Il dramma in una casa a Fara Gera d'Adda, nel Bergamasco. L’anziana è deceduta per un malore e il, un 87enne, non è riuscito ad aiutarla La moglieper un malore improvviso e ilnonad aiutarla e a. Il terribile dramma è avvenuto ieri in un appartamento di via Trento a Fara Gera d'Adda, piccolo centro del Bergamasco. Come riporta L'Eco di, ad accorgersi di quanto era accaduto sono stati i vicini di casa della coppia che non avevano notizie degli anziani da qualche ora. A destare ulteriori sospetti che fosse davvero successo qualcosa vi erano le tapparelle dell’abitazione abbassate. Un fatto inconsueto e di non poco conto, questo, viste le abitudini della coppia. E così è scattato l’allarme. I vicini, preoccupati, sono andati ad accertarsi della situazione. Sbirciando dalle finestre, hanno ...

