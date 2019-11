Fonte : romadailynews

(Di sabato 2 novembre 2019) CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SULLE STRADE DELLA CAPITALE . NESSUNA SEGNALAZIONE DI RILIEVO NEANCHE SUL RACCORDOANULARE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. ALLA BUFALOTTA CHIUSA VIA DELLA MARCIGLIANA , PER IL DISSESTO DEL MANTO STRADALE ALL’ALTEZZA DI VIA BARTOLOMEA CAPITANIO. SI STA’ DISPUTANDO ALL’OLIMPICO IL BIG MATCH DELLA GIORNATA,– NAPOLI, PER QUESTA UNDICESIMA GIORNATA DI CAMPIONATO. PREVISTE LE CONSUETE LIMITAZIONI AL TRANSITO E ALLA SOSTA SULLE STRADE A RIDOSSO DELL’IMPIANTO SPORTIVO. VI RICORDIAMO POI CHE DA LUNEDI’ 4 NOVEMBRE SCATTA IL DIVIETO PERMANENTE DI CIRCOLAZIONE ALL’INTERNO DELLA ANELLO FERROVIARIO PER I VEICOLI DIESEL EURO 3, DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ AD ECCEZIONE DEI GIORNI FESTIVI INFRASETTIMANALI. PER SEGUIRE IN TEMPO REALE GLI AGGIORNAMENTI DI TUTTI I NOSTRI SERVIZI SCARICA GRATUITAMENTE LE APP DI LUCEVERDE SU GOOGLE PLAY STORE E SU ...

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 02-11-2019 ore 15:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 02-11-2019 ore 15:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - DebFraRom1 : @Luca10ottobre No no... quello proprio no, ma guarda che Roma da una parte all’altra è tanta roba, se poi ci metti… -