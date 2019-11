Masters 1000 Parigi-Bercy 2019 | semifinali | Djokovic e Nadal cercano l’ennesimo capitolo

Djokovic-Dimitrov e Shapovalov-Nadal - Semifinali Masters1000 Parigi-Bercy 2019 oggi : programma - orari e tv : Si giocheranno domani, sabato 2 novembre, le Semifinali del torneo ATP Masters 1000 di Parigi-Bercy, in Francia: la prima opporrà il serbo Novak Djokovic al bulgaro Grigor DImitrov, e si giocherà non prima delle ore 14.00, mentre la seconda metterà di fronte l’iberico Rafael Nadal ed il canadese Denis Shapovalov, non prima delle ore 16.30. Le due Semifinali saranno visibili in tv su Sky Sport Arena ed in streaming su ...

Djokovic-Dimitrov e Shapovalov-Nadal - Semifinali Masters1000 Parigi-Bercy 2019 oggi : programma - orari e tv : Si giocheranno domani, sabato 2 novembre, le Semifinali del torneo ATP Masters 1000 di Parigi-Bercy, in Francia: la prima opporrà il serbo Novak Djokovic al bulgaro Grigor DImitrov, e si giocherà non prima delle ore 14.00, mentre la seconda metterà di fronte l’iberico Rafael Nadal ed il canadese Denis Shapovalov, non prima delle ore 16.30. Le due Semifinali saranno visibili in tv su Sky Sport Arena ed in streaming su SkyGo, mentre OA Sport ...

Tennis - Masters 1000 Parigi Bercy 2019 : Rafael Nadal conquista la semifinale. Tsonga dura solo un set : Rafael Nadal conquista la semifinale del Masters 1000 di Parigi Bercy. Lo spagnolo ha sconfitto in due set il francese Jo-Wilfried Tsonga con il punteggio di 7-6 6-1 in un’ora e trentasei minuti di gioco. Una partita durata un set, perchè nel secondo il transalpino è crollata, lasciando strada libera al maiorchino. Adesso Nadal affronterà in semifinale Denis Shapovalov, che qualche ora prima aveva regalato a Matteo Berrettini la ...

LIVE Monfils-Shapovalov 2-6 2-6 - Masters1000 Parigi-Bercy 2019 in DIRETTA : il canadese domina il veterano francese! Berrettini vola alle Finals! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.47 Grazie a tutti per averci seguito e buona serata! 20.45 Denis Shapovalov batte Gael Monfils 6-2 6-2 in un’ora esatta e giunge in semifinale a Parigi-Bercy: si tratta della quarta in un 1000, dopo quelle in Canada, a Madrid e Miami quest’anno. Un match senza storia, in cui il canadese ha dominato il francese, mai in partita: il pubblico resta deluso dalla prestazione del suo ...

LIVE Monfils-Shapovalov 2-6 2-5 - Masters1000 Parigi-Bercy 2019 in DIRETTA : il canadese - al cambio campo - servirà per il match! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-5 Monfils rischia con lo smash: Shapovalov prova il contro-smash. Il canadese, al cambio campo, servirà per il match. AD-40 Monfils lascia andare il rovescio: grande diagonale. 40-40 Rovescio perforante del canadese: il 20enne a due punti dal match. 40-30 Ottima seconda in kick del #13 al mondo. 30-30 Terzo doppio fallo del transalpino. 30-0 Servizio e diritto del francese. 15-0 Grande ...

LIVE Monfils-Shapovalov 2-6 1-4 - Masters1000 Parigi-Bercy 2019 in DIRETTA : il canadese piazza un altro break! Clamoroso in Francia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-4 Grande difesa del francese con il diritto: primo game dopo oltre mezz’ora. 40-0 Sale in cattedra Monfils e piazza lo smash vincente. 30-0 altro servizio vincente del francese, irriconoscibile oggi. 0-4 Bravissimo il canadese che ha costantemente i piedi in campo: a due game dalla terza semifinale 1000. 40-30 SCHIAFFO AL VOLO DI SHAPOVALOV! Servizio e diritto a volo incrociato. 30-30 ...

LIVE Monfils-Shapovalov 2-6 0-1 - Masters1000 Parigi-Bercy 2019 in DIRETTA : il canadese vince il primo parziale e ottiene un altro break! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 CHE ROVESCIO DI SHAPOVALOV! Grande rovescio lungolinea che tocca appena la riga. 30-0 Monfils ricama sulle linee: Shapovalov ricorre al break ma palla in rete. 0-2 Fuori giri Monfils: sta giocando in maniera svogliata il francese. Confermato il break. 40-15 Ottima prima esterna del 20enne di origini israeliane. 30-0 Ennesimo errore di Monfils: appare difficile una rimonta per come sta ...

LIVE Monfils-Shapovalov 1-4 - Masters1000 Parigi-Bercy 2019 in DIRETTA : doppio break del canadese! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-4 doppio break DEL #28 AL MONDO! Parziale di 20 punti ad 11 del canadese: set compromesso per Monfils? 40-AD PALLA break canadese! Chance d’oro per Shapovalov. 40-40 Impacciato Monfils con gli schemi in campo: seconda parità del match. 40-30 Ancora soluzione vincente in serve&volley del #13 al mondo. 30-30 Servizio vincente del francese. 15-30 Ottimo diritto diagonale del ...

LIVE Monfils-Shapovalov 2-1 - Masters1000 Parigi-Bercy 2019 in DIRETTA : equilibrio in Francia! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-1 Rovescio che questa volta non funziona: lungo il colpo di Shapovalov. 40-30 Serve&volley di Monfils: efficace volée di rovescio. 30-30 Altro rovescio lungolinea del canadese: grande colpo. 15-15 CHE RISPOSTA DI SHAPOVALOV! Rovescio in saltello in diagonale. 15-0 Ottima difesa di Monfils dopo la risposta di Shapovalov che non arriva sulla palla corta del francese. 1-1 Buon servizio e ...

LIVE Monfils-Shapovalov 0-0 - Masters1000 Parigi-Bercy 2019 in DIRETTA : match valevole per le Finals! Si comincia in Francia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.36 comincia il riscaldamento! 19.34 Grande spettacolo a Parigi come sempre: il tifo sarà un fattore in più per Monfils. 19.33 Scendono in campo i due tennisti! 19.31 Tutto pronto per entrare in campo: un match che sarà fondamentale per la corsa per le Finals. 19.28 Ricordiamo che sin gioca nel XII arrondissement, cioè il sobborgo parigino sulla rive droite, che comprende il Bois de ...

Masters 1000 Parigi-Bercy 2019 : la furia di Novak Djokovic travolge Stefanos Tsitsipas - che dura meno di un’ora : 58 minuti. Tanto basta a Novak Djokovic per raggiungere per la sesta volta in carriera le semifinali al Masters 1000 di Parigi-Bercy. La vendetta dei quarti di Shanghai è completa per il serbo, che travolge il greco Stefanos Tsitsipas con un 6-1 6-2 inappellabile da tutti i punti di vista. In semifinale ci sarà la sfida con il bulgaro Grigor Dimitrov, che ha superato in otto delle nove occasioni in cui si sono trovati di fronte. L’unico ...

Tennis - Masters 1000 Parigi-Bercy 2019 : Grigor Dimitrov vola in semifinale - regolato in due set Christian Garin : E’ il bulgaro Grigor Dimitrov il primo semifinalista del Masters 1000 di Parigi-Bercy (Francia). Il n.27 del mondo ha sconfitto il cileno Christian Garin (n.42 ATP) con il punteggio di 6-2 7-5 in 1 ora e 31 minuti di partita. Un match condotto per larghi tratti da Dimitrov, ad eccezione del piccolo smarrimento nella seconda frazione. Un passaggio a vuoto che, però, non ha compromesso il percorso dell’ex top-10, che quindi accede al ...

Tennis - Masters 1000 Parigi-Bercy 2019 : Grigor Dimitrov vola in semifinale - regolato in due set Christian Garin : E’ il bulgaro Grigor Dimitrov il primo semifinalista del Masters 1000 di Parigi-Bercy (Francia). Il n.27 del mondo ha sconfitto il cileno Christian Garin (n.42 ATP) con il punteggio di 6-2 7-5 in 1 ora e 31 minuti di partita. Un match condotto per larghi tratti da Dimitrov, ad eccezione del piccolo smarrimento nella seconda frazione. Un passaggio a vuoto che, però, non ha compromesso il percorso dell’ex top-10, che quindi accede al ...

Monfils-Shapovalov oggi - Masters1000 Parigi-Bercy 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv. Matteo Berrettini spettatore interessato : Siamo arrivati al venerdì dell’ATP Masters 1000 di Parigi-Bercy. È tempo dei quarti di finale. Saranno in campo Rafa Nadal e Novak Djokovic, ma il match più importante, quantomeno per noi italiani, sarà quello che metterà di fronte il padrone di casa Gael Monfils ed il canadese Denis Shapovalov. La sfida, che secondo programma prenderà il via alle ore 19.30 (salvo prolungarsi dei due match precedenti, in quel caso inizierà al termine di ...