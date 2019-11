Taranto, deteneva illegalmente sostanze dopanti a casa: un denunciato

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 1 novembre 2019) Emanuela Carucci La scoperta dei carabinieri in una zona periferica della città. All'uomo, un 49enne incensurato, la vendita dei medicinali avrebbe fruttato, al mercato nero, circa 30mila euroÈ statoin stato di libertà dai carabinieri di, un uomo di 49 anni per illecita detenzione di. I militari della stazione-Nord, insieme a quelli del nucleo investigativo del comando provinciale, durante un servizio di controllo del territorio eseguito nel quartiere periferico Paolo IV, hanno eseguito una perquisizione nell'abitazione dell'uomo, un incensurato del posto. Il 49enne, come detto, era in possesso dellecontenute in blister e flaconi di vario genere che, al mercato nero, avrebbero fruttato all’incirca 30mila euro. Tutte le confezioni sono state sottoposte a sequestro in attesa di ulteriori accertamenti circa la loro ...