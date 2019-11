Star da piccole | le riconosci?

Piccole donne - cast all Star per la quarta riduzione cinematografica – Il trailer : Piccole donne ritornano. La quarta riduzione cinematografica del celebre racconto di Louise May Alcott è a firma Greta Gerwig (Lady Bird) e uscirà in Italia il 30 gennaio 2020 (negli Stati Uniti il 25 dicembre 2019). La Sony ha rilasciato il trailer italiano, lunghetto e copioso, che sembra ricalcare chiaramente la struttura di base del romanzo. Le quattro sorelle March, padre al fronte durante la guerra di secessione e loro a casa con mamma, ma ...