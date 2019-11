Fonte : newscronaca.myblog

(Di venerdì 1 novembre 2019) Schianto ein Salento nelladiFanciullo, una ragazza di 18residente a Presicce, è morta in un tragico incidente d’auto lascorsa. La ragazza era a bordo di una utilitaria, una Renault Clio, che si è schiantata contro un muro: alla guida c’era il fidanzato 27enne, che è rimasto gravemente ferito. Con loro viaggiavano anche due sorelle della 18enne, ferite anche loro in modo grave. L’incidente è avvenuto nella tarda serata di ieri, intorno alla mezza, sulla strada statale 275, nel tratto tra Alessano e Lucugnano: l’auto è uscita fuori strada e ha impattato contro il muro perimetrale della Ferramenta Bennardi, su un lato della carreggiata. I sanitari hanno trasportato la giovane in ospedale ma non c’è stato nulla da fare. I tre feriti sono stati ricoverati in prognosi riservata all’Ospedale ‘Vito ...

oknosureddit : Sirya muore a 18 anni, tragedia la notte di Halloween. Il suo liceo su Fb: «Fai buon viaggio tra gli angeli»… - zazoomnews : Sirya muore a 18 anni tragedia la notte di Halloween. Il suo liceo su Fb: «Fai buon viaggio tra gli angeli» -… - delfinolibero : Incidente Halloween, il fidanzato alla guida sbanda: Sirya muore a 17 anni – FOTO -