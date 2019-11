Scherma | Coppa del Mondo 2019 | a Tallinn sette azzurre in tabellone nella spada Fuori

Fonte : oasport

(Di venerdì 1 novembre 2019) Avanti con la mezza dozzina (abbondante). Bene, anche se non era impossibile sperare in almeno due posti in più. Sono infatti sei (su undici scese in pedana oggi, più una già ammessa di diritto) le spadistequalificate al main draw della 1a tappa dideldi-2020, il 50th Glaive deTournament, scattato oggi dalla Kale Sports Hall di, in Estonia, classica ouverture femminile (e maschile, fra tre settimane)arma del colpo doppio. Il venerdì di assalti si rivela positivo per Roberta Marzani (foto Bizzi), Nicole Foietta, Rossella Fiamingo, Brenda Briasco, Beatrice Cagnin e Francesca Boscarelli. A fermarsi nel secondo assalto dela eliminazione diretta è stata invece Federica Isola, sconfitta 15-10 dalla svizzera Noemi Moeschlin. Nel primo turno invece erano uscite di scena Alberta Santuccio, sconfitta 15-13 dalla svedese ...

usatoscherma : RT @Federscherma: COPPA DEL MONDO - SPADA FEMMINILE: IN CORSO A TALLINN LA PRIMA GIORNATA DEDICATA ALLA FASE DI QUALIFICAZIONE https://t.co… - Federscherma : COPPA DEL MONDO - SPADA FEMMINILE: IN CORSO A TALLINN LA PRIMA GIORNATA DEDICATA ALLA FASE DI QUALIFICAZIONE… - Giorgio9410 : RT @Federscherma: #Tallin - inizia la Coppa del Mondo di Spada Femminile. FORZA RAGAZZE ???????????????? #scherma #fencing #escrime #esgrima #fecht… -