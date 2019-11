Nati oggi | compleanno | ecco chi lo festeggia a novembre

Moscow InterNational Film Festival - a Loretta Goggi il premio come miglior attrice per 'Sogni' : Nel corto di Angelo Longoni interpreta una donna malata di Alzheimer. Il riconocimento consegnato durante la Festa del...

Due persone sono state uccise durante le proteste antigoverNative di oggi a Baghdad : Venerdì si sono tenute nuove manifestazioni antigovernative in Iraq per protestare contro il primo ministro Adel Abdul Mahdi, l’alto tasso di disoccupazione e la corruzione della classe politica del paese. durante le proteste, due persone sono state uccise e molte

BENJI E FEDE - GOOD VIBES DA OGGI/ Nuovo album 'così sono Nati i duetti' - e sui live… : BENJI e FEDE, il Nuovo album GOOD VIBES da OGGI ma già si pensa al tour del 2020: ecco come sono nati le le collabotazioni, da Nek a Rocco Hunt.

Vittorio Sgarbi attacca il M5s dopo l'aggressione ai giornalisti : "IndigNati per Gad Lerner - oggi tutti zitti" : Insulti e botte, giornalisti aggrediti dai militanti grillini alla kermesse a Napoli per i dieci anni del M5s. La situazione è sfuggita di mano all'arrivo di Virginia Raggi, quando Filippo Roma de Le Iene ha provato a strapparle una battuta. Un episodio che ha scatenato Vittorio Sgarbi, il quale ha

Eni : assegNati oggi al Quirinale gli ‘Award 2019’ - i premi a ricerca e innovazione : Roma, 10 giu. (AdnKronos) – assegnati oggi al Quirinale alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, i premi alla ricerca e all’innovazione nell’energia di Eni. Giunto quest’anno alla sua dodicesime edizione, gli Eni Award, istituiti nel 2007 e conosciuti anche come i ‘Nobel dell’Energia’, sono diventati nel corso degli anni un punto di riferimento a livello internazionale per ...

Eni : assegNati oggi al Quirinale gli ‘Award 2019’ - i premi a ricerca e innovazione (2) : (AdnKronos) – Per la sezione Giovani Talenti dall’Africa, istituita nel 2017 in occasione del decennale di Eni Award e dedicata ai giovani talenti dal Continente Africano, il premio è stato assegnato a Emmanuel Kweinor Tetteh della Durban University of Technology e Madina Mahmoud della American University del Cairo. La proposta di Tetteh riguarda la valutazione di un processo che integra l’impiego di foto-catalizzatori ...

**PeNati : Bersani - ‘ha sofferto molto non solo per malattia - oggi giorno triste’** : Roma, 9 ott. (AdnKronos) – “Filippo Penati ha sofferto molto, e non solo per la malattia. Ha sofferto con grandissima dignità. Lo ricordo con affetto e stima. Lo ricordo come una persona seria e leale. Lo ricordo come un protagonista della sinistra di governo, fermo sui valori dell’uguaglianza e impegnato ad accompagnare quei valori con la concretezza dell’azione di governo. oggi è una giornata davvero ...

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi. Filippo PeNati - morto ex presidente provincia Milano : Ultime notizie, Ultim'ora oggi. E' morto Filippo Penati, ex presidente della provincia di Milano: era malato da tempo, 9 ottobre 2019,

A Napoli la cultura è da buttare : centinaia di libri abbandoNati nel Parco del Poggio : centinaia di libri abbandonati a terra e gettati nei wc, scaffali distrutti, tavoli rovesciati e porte scardinate. E' il desolante spettacolo dell'area lettura del Parco del Poggio, una...

Nati oggi - compleanni di ottobre : 1 ottobre Davide Oldani compie 52 anni e festeggia insieme a Samuele Bersani (49 anni) e l'ex attaccante del Milan, George Weah (53 anni). 2 ottobre I compleanni del giorno sono quelli di Sting, che compie 68 anni, e di Antonio di Pietro che ne fa 69. 3 ottobre Zlatan Ibrahimovic compie 38 anni. 4 ottobre Susan Sarandon compie 73 anni. 5 ottobre Kate Winslet compie 44 anni. 7 ottobre Triplo compleanno: dal presidente russo Vladimir Putin ...

BAKE OFF ITALIA 2019/ Diretta ed elimiNati : Riccardo e il premio! - oggi 20 settembre - : BAKE Off ITALIA 2019: Diretta, eliminati e ospiti puntata 20 settembre: Chi sarà eliminato? Riccardo è stato il migliore della prima prova

Ginnastica artistica - CampioNati Italiani 2019 : oggi le Finali di Specialità - tutti i favoriti. Chi vincerà i tricolori? : oggi si concludono i Campionati Italiani 2019 di Ginnastica artistica, a Meda andranno in scena le Finali di Specialità e si assegneranno dieci tricolori (quattro femminili e sei maschili). Si tratta dell’ultima gara prima dei Mondiali che si disputeranno dal 4 al 13 ottobre a Stoccarda, diamo uno sguardo a tutti i favoriti sui vari attrezzi. Asia D’Amato è la grande favorita al volteggio, la Campionessa d’Italia all-around non ...

