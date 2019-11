“La mia vittoria più bella” Simone Bonaccorsi | l’annuncio a sorpresa scalda il cuore

Anna Pettinelli dopo Temptation Island Vip : “La mia vita è un inferno” : Temptation Island Vip: Anna Pettinelli gelosa di Stefano Macchi dopo Temptation Island Vip, Stefano Macchi sarebbe corteggiatissimo. A confessarlo è stata Anna Pettinelli sulle pagine del settimanale Chi. La speaker radiofonica ha ammesso che sui social il compagno ha molte ammiratrici, sottolineando: “La mia vita è un inferno, ora mi tocca litigare anche con le belle di Instagram”. Anna Pettinelli ha raccontato che sui social ...

Taika Waititi - regista di Jojo Rabbit : “La mia satira su Hitler risveglierà le coscienze dei giovani” : https://www.youtube.com/watch?v=vW_NBzWHv6A Toronto – “Sapeste che ridere dare ordini a un attore di dieci anni travestiti da Adolf Hitler”. Il regista Taika Waititi, sangue maori, russo, ebraico, scoppia in una fragorosa risata: “Hitler sono io!”. Ma a sghignazzare di Führer e Terzo Reich, assieme al regista e attore di Jojo Rabbit, dal 23 gennaio 2020 distribuito da 20th Century Fox, ora sono anche i membri ...

Claudio Canigia pubblica la chat choc e rivela : “La mia ‘ex’ moglie mi manda foto porno” : Nuova puntata della telenovela del calciatore Claudio Caniggia e di sua moglie Mariana a “Live non è la d’Urso", che questa sera passa “la palla” proprio all’ex calciatore che rivela cose incredibili sulla madre dei suoi figli. Mariana era già stata ospite due volte a “Live” e aveva raccontato come l’attuale fidanzata del marito Sofia, era in realtà una escort e la sua presenza era pericolosa per l’ex marito che a suo dire continuava a far uso ...

Tale e Quale Show : Francesco Monte imita Gianluca Grignani con “La mia storia tra le dita” (VIDEO) : Tale e Quale Show puntata 25 ottobre: l’imitazione di Francesco Monte che canta “La mia storia tra le dita” di Gianluca Grignani. Ecco il video. Puntata decisiva quella di ieri venerdì 18 ottobre, di Tale e Quale Show, in onda ogni venerdì su Rai 1 con Carlo Conti alla guida. Nella puntata di ieri il meccanismo era diverso, i 12 concorrenti si sono sfidati, è stato decretato il vincitore di puntata, e poi anche il vincitore ...

Prof a Bristol : “La mia svolta? Un cartellone pubblicitario. In Italia i politici dicono ‘prima gli italiani’ - qui ‘prima i più bravi'” : Quanto tempo serve ad un laureato Italiano per fare il primo passo nel sistema scolastico britannico, per diventare insegnante? Venticinque minuti. O almeno, così è successo ad Antonio Moraca, Professore di latino e Italiano che da 5 anni vive e lavora a Bristol, nel Regno Unito. “Non dico che sia stato facile – racconta – ho dovuto studiare per la prova di ingresso, frequentare per dieci mesi il corso per l’abilitazione, fare il ...

L'addio di Draghi alla Bce : “La mia eredità? Non mollare mai” : Dopo 8 anni di presidenza: «Esperienza intensa, profonda e affascinante. Un futuro in politica? Non so»

Meret : “Lavoro per diventare come Zoff - e dico grazie alla mia difesa” : “Lavoro per ripercorrere le orme di Zoff”. Intanto Alex Meret – intervistato da Sky Sport 24 – fa un passo alla volta. Uno indietro, alla grande vittoria di Salisburgo e uno in avanti, alla sfida contro la Spal di domenica. “Quella a Salisburgo è stata vittoria importante, di carattere, di sacrificio, di gruppo. Una grande risposta del gruppo. Speriamo di continuare con questa voglia di lottare per le prossime ...

“La mia paura”. Sottoposta a una visita cardiologica Maria De Filippi si confessa : Chiusa l’esperienza di Amici Celebrities, con il timone lasciato nelle mani di Michelle Hunziker, Maria De Filippi è tornata alla guida di Tu si que vales, facendo subito il botto. La popolare conduttrice infatti ha vinto all’esordio la gara degli ascolti contro Ulisse – il piacere della scoperta, il programma di Alberto Angela che nelle settimane precedenti aveva battuto Maria. Maria De Filippi che, come Barbara D’Urso, si conferma una delle ...

Antonio Giovinazzi F1 - GP Messico 2019 : “La mia fiducia è migliorata molto - resto fiducioso riguardo all’anno prossimo” : La prima storica stagione in F1 non si scorda mai. Antonio Giovinazzi aveva cominciato un po’ titubante la sua avventura nel massimo circuito delle quattro ruote ma è riuscito a riprendersi con autorevolezza e dopo la pausa estiva le sue prestazioni ne hanno parecchio risentito in positivo. Soprattutto in qualifica il pugliese ha dimostrato di poter star davanti al compagno finlandese Kimi Raikkonen e ora l’obiettivo è chiudere al ...

“La mia vita è cambiata per sempre”. Flea si è sposato! E ora il musicista è irriconoscibile : “La mia vita è totalmente cambiata e sono eternamente umile e grato. Questa è la persona che vede e sa tutto di me, mia moglie”. A 57 anni la rockstar si è sposata. Risposata, anzi, Il secondo matrimonio, che annuncia sui social, arriva un mese dopo la festa di fidanzamento Melody Ehsani, stilista di 18 anni più giovane del rocker di Los Angeles. Lui è Michael Peter Balzary ma per tutti è Flea, storico bassista dei Red Hot Chili Peppers. e per ...

Flea dei Red Hot Chili Peppers si è sposato : “La mia vita è cambiata per sempre” : Flea è un amante degli estremi. Tanto folle e scatenato sul palco quando suona il basso con i suoi Red Hot Chili Peppers, quanto placido e tranquillo quando deve occuparsi di casa e famiglia. Le mutazioni di Michael Peter Balzary (questo il suo vero nome) sembra che siano giunte al capolinea: il musicista è infatti convolato a nozze. Il matrimonio è avvenuto a distanza di un mese dalla festa di fidanzamento con l’ormai moglie Melody Ehsani, ...

Maria Falconieri - l’ex concorrente del Grande Fratello : “La mia faccia in Francia su manifesti di estrema destra senza il mio consenso - mi dissocio” : “Un giorno squilla il telefono e decine di giornalisti francesi mi dicono che la mia faccia appare su manifesti politici di estrema destra”. La disavventura di Maria Falconieri inizia lo scorso 15 ottobre, quando una sua fotografia fa il giro di tutta Forbach, una cittadina a nord-est della Francia, sulle locandine per le elezioni municipali 2020 del Rassemblement National, il partito di estrema destra francese che fa capo a Marine Le Pen: tutto ...