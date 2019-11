Covenzione con MiT per bonifica Stallonara | Lunghezza e Parco di Centocelle

Fonte : romadailynews

(Di venerdì 1 novembre 2019) Roma – E’ stata firmata una convenzione tra Roma Capitale e il Provvidorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. L’investimento sarà di circa 4 milioni e prevede lae messa in sicurezza deldi, dell’ex discarica die dell’area di Monte. Gli investimenti saranno così suddivisi: 500 mila euro per ildi, oltre 3 milioni pere circa 240 mila euro per Monte. L’accordo prevede che il Provveditorato svolga le attività di Stazione Appaltante, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, la direzione lavori e le operazioni di collaudo, con oneri a carico della Direzione Rifiuti di Roma Capitale. Quest’ultima, da parte sua, provvederà a liquidare, con i fondi ...