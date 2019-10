Pugno di ferro leghista sui rom | sei mesi per rispettare la legge

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 31 ottobre 2019) Giuseppe De Lorenzo Eugenia Fiore Ferrara, il piano della Lega: nomadi sistemati in alloggi temporanei. Devono pagare le utenze o partirà lo sfratto "Sì, siamo contenti della mia nuova sistemazione". Eva e suo marito lo dicono senza mezzi termini: "È meglio così". Oggi vivono in un appartamento normale, con acqua luce e gas che dovranno pagare come tutti i normali cittadini. Certo, fa strano sentir dire a un nomade che la Lega "ha fatto bene" o che un esponente del Carroccio "è stato bravo". Non rientra nel gioco delle parti cui siamo abituati. Ma è così. A Ferrara, come promesso in campagna elettorale, il campo nomadi è stato sgomberato, i suoi occupanti ricollocati e costretti a pagare utenze o affitto. Era il lontano 1989 quando il campo di via delle Bonifiche venne aperto per "riconoscere dignità" a chi è vive in base a "specifità culturali". "Ci ...

