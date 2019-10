Ora Fca fa paura a Renault e VW Resta il tallone d' achille dell' Asia

Ai soci italiani cedola da 5 - 5 mld Fca scatta anc Ora in Borsa. Ko Psa : Un leader mondiale della mobilità sostenibile, da 8,7 milioni di auto prodotte. Il quarto gruppo delle quattroruote. I consigli di amministrazione di Fca e della francese Peugeot (che controlla anche i marchi Citroen e Opel) hanno acceso il disco verde alla fusione fra pari fra i due gruppi dell'auto. Segui su affar italiani .it

Fca-Psa - Ora è ufficiale. Fusione alla pari "senza chiusura di stabilimenti" : Un matrimonio per unire le forze verso la prossima generazione dell’auto, con sinergie da 3,7 miliardi e “senza chiusure di stabilimenti”. Fca e Psa annunciano di aver siglato un memorandum of understanding per una Fusione che prevede la creazione di una nuova società paritetica, detenuta al 50% dagli azionisti di Fiat Chrysler e al 50% dagli azionisti di Peugeot Citroeon. Il gruppo nascente “farà leva ...