Nel 2020 Apple lancerà tre iPhone con il 5G

I set Lego che non saranno più venduti Nel 2020 : (Foto: Lego) saranno numerosi i set Lego che saranno ritirati dalla vendita al termine del 2019, almeno secondo indiscrezioni più che attendibili online. Manca dunque poco per tutti i collezionisti che vogliono accaparrarsi una scatola dal possibile alto potenziale futuro o per chi ancora non si fosse deciso se assicurarsene o meno una da tempo nella lista dei desideri. Abbiamo scelto i più interessanti. Merita la copertina il set più a lungo ...

MotoGP - Valentino Rossi lascerà Nel 2020? Il Dottore a un bivio - la Yamaha vuole proseguire con lui e Quartararo : tutti gli scenari : Il Mondiale MotoGP volge ormai al termine, mancano soltanto l’appuntamento in Malesia nel weekend e l’ultima gara di Valencia per chiudere la stagione. I piloti stanno già pensando al 2020, una stagione che non porterà gRossi cambi di scuderia e che vedrà nuovamente il solito film “Marquez contro tutti”. Il mercato del Motomondiale è però già in fermento per il 2021, potremmo assistere davvero a tantissimi scossoni e a ...

Festival di Sanremo 2020 ad affiancare Amadeus tre grandissimi nomi - Roberto Benigni - AntoNella Clerici e Rosario Fiorello : In questi giorni stanno sempre diventando più frequenti le voci sui nomini dei possibili conduttori del Festival di Sanremo 2020 accanto a Amadeus. Sembra che la Rai abbia intenzione di fare le cose in grande. In particolare a affiancare Amadeus potrebbero essere grandissimi nomi del cinema e del mondo dello spettacolo. Ad aprire la kermesse musicale ci sarà sicuramente Rosario Fiorello. Lo showman siciliano ha confermato la sua ...

Valentino Rossi : “La stagione peggiore ma mi diverto a guidare - quando ero in Ducati invece… Continuerò? Deciderò Nel 2020” : Valentino Rossi vuole rialzare la testa in occasione del GP di Malesia 2019, tappa del Mondiale MotoGP che si disputerà nel weekend sul circuito di Sepang. Il Dottore sta faticando terribilmente in questa stagione, non sale sul podio da sei mesi (secondo posto ad Austin), in Australia non è andato oltre l’ottavo posto anche se è stato in testa alla gara per un paio di giri, il distacco nei confronti dei compagni di marca Maverick Vinales e ...

Dead Island 2 in uscita Nel 2020 al lancio di PS5 e Xbox Scarlett? : Ammettetelo: quanti di voi si ricordavano della sola esistenza di Dead Island 2? Noi stessi per certi versi ce n'eravamo completamente dimenticati anche considerando che la voglia di zombie sembra coperta piuttosto efficacemente dall'ambizioso Dying Light 2. A quanto pare chi non si è di certo dimenticata del progetto è THQ Nordic.Un nuovo rumor alimenta le speranza per la buona riuscita del titolo e parla chiaramente dell'esistenza del progetto ...

Sanremo 2020 : Belen Rodriguez Nel cast? Amadeus fa chiarezza : Belen Rodriguez pronta per il Festival di Sanremo? Parla Amadeus Belen Rodriguez, secondo insistenti voci sul web, potrebbe prendere parte a Sanremo 2020, facendo da spalla al padrone di casa Amadeus. In queste ore però, attraverso le pagine de Il Messaggero, il conduttore ha smentito categoricamente la presenza della moglie di Stefano De Martino nel cast dell’evento musicale più amato di sempre. Il motivo? Amadeus vuole dare vita a un ...

Pensioni ultime notizie : Ape social e opzione donna confermati Nel 2020 : Pensioni ultime notizie: Ape social e opzione donna confermati nel 2020 Sul fronte Pensioni ultime notizie riguardano la proroga ufficiale e definitiva di Ape sociale e opzione donna, le due misure di accesso alla pensione in anticipo riservata ad alcune tipologie di lavoratrici e lavoratori. Non che sia una grande sorpresa, visto che il governo l’aveva ampiamente confermato già settimane addietro, ma fa notizia comunque l’ufficialità sulla ...

Ciclismo - mercato 2020 : tutti i colpi e gli acquisti messi a segno Nel World Tour. Partenze - arrivi e novità : Oramai il 2019 è andato in archivio e si sono quasi tutte composte le squadre World Tour della stagione 2020. Il ciclomercato è stato decisamente intenso, ricco di numerosissimi neo professionisti pronti a sbarcare tra i grandi del Ciclismo internazionale, ma al contempo ci sono stati ingaggi e cambiamenti significativi per molte squadre. Uno su tutti quello di Vincenzo Nibali, futuro capitano della Trek-Segafredo. E non sono da meno ...

Hbo Max - Nel maggio 2020 il debutto negli Usa. In Italia esteso l’accordo Sky-WarnerMedia : NHbo Max Le novità dal sempre più affollato mondo dello streaming arrivano da oltre oceano. WarnerMedia ha annunciato che nel maggio 2020 lancerà negli Stati Uniti Hbo Max, un nuovo servizio online a pagamento che raccoglierà nel proprio catalogo un’ampia offerta. A 14,99 dollari al mese, gli abbonati statunitensi avranno a disposizione le produzioni Hbo, vari titoli della library Warner e tutti gli adattamenti della Dc Comics. Al momento, ...

MotoGp – Intervento perfettamente riuscito per Nakagami : tornerà in pista Nel 2020 : Intervento alla spalla perfettamente riuscito per Nakagami: il giapponese tornerà in pista nel 2020 Takaaki Nakagami ha salutato la stagione di MotoGp due settimane fa al Gp del Giappone, sua gara di casa. Il giapponese ha deciso di fermarsi in anticipo per sottoporsi ad un’operazione alla spalla in modo tale da arrivare pronto alla prossima stagione. L’Intervento è stato efefttuato i eri all’Ospedale Ortopedico Funabashi ...

Pallanuoto - Euro Cup 2020 : l’Ortigia si salva - 9-9 con il Vouliagmeni Nell’andata dei quarti di finale : Che fosse una partita difficile lo si sapeva sin dalla vigilia. È il remake della sfida già vista lo scorso anno. L’Ortigia, nell’andata dei quarti di finale di Euro Cup, la seconda manifestazione continentale per club per importanza nella Pallanuoto maschile, si salva per il rotto della cuffia e agguanta sul 9-9 il Vouliagmeni: i greci giocano meglio, ma l’orgoglio dei padroni di casa in Sicilia vale il pari. Sono i veterani a ...

Manovra - cosa cambia per le famiglie Nel 2020 : non c’è la ‘carta bimbi’ - il bonus bebè è per tutti e aumenta il voucher nido per i redditi bassi : Il bonus bebè diventa universale. Il voucher per gli asili nido raddoppia per le famiglie con Isee fino a 25mila euro, passando dagli attuali 1.500 euro a 3mila euro. Mentre per l’assegno unico, al di là che si chiamerà o meno ‘carta bimbi‘, bisognerà aspettare un altro anno. Sono queste le principali novità previste nell’ultima bozza della Manovra giallorossa per le famiglie, dove sono stati aggiunti 600 milioni di euro, ...

Superbike : Xavi Fores torna nel Mondiale e farà parte del Team Puccetti Nel 2020 al posto di Razgatlioglu : Lo scorso sabato si è concluso il Mondiale Superbike 2019 ed in questi giorni si continua a delineare la nuova griglia dei piloti per la stagione 2020. L’ultimo annuncio ufficiale in ordine cronologico è arrivato quest’oggi dal Team Puccetti che ha ingaggiato lo spagnolo Xavi Fores per il prossimo campionato delle derivate di serie. Per il pilota iberico classe 1985 si tratta di un rientro nel Mondiale Superbike dopo un’annata ...