Intervista a Roberta Di Mario | ' La musica mi consola e allo stesso tempo disturba'

(Di giovedì 31 ottobre 2019)Diè una pianista e compositrice raffinata, nonché artista post-neoclassica. Il suo mondo creativo è rappresentato dal teatro, jazz, pop, ambient e persino dall'elettronica: diversi generi che sviluppano in lei uno stile unico con una particolare cifra caratterizzante. Nel 2011 ha esordito con il primo album "Tra ile la distanza", seguito nel 2014 da "Lo stato delle cose" con la collaborazione del produttore Pietro Cantarelli. Un doppio lavoro che vede ben divise le due anime artistiche in due differenti dischi: "Songs" (e parole) e "A walk on the piano side". Nelloanno ha composto "Hands", una traccia per la pellicola "Vivere il mondo" di Botero, realizzata per la mostra internazionale dedicata all'artista in Italia e in Giappone....

