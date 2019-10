Rai 1 va «Oltre la Soglia» con la prima tv di La La Land

Fonte : davidemaggio

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) La LaLa serata di mercoledì è quella dove Rai 1 risulta più attaccabile. Persa a vantaggio della concorrenza la Champions League in chiaro, il terzo giorno della settimana è un po’ l’anello debole dell’ammiraglia di Viale Mazzini, costretta ripiegare su film che, nella migliore delle ipotesi, agguantano il 15% di share. Qualche exploit è possibile (il 9 ottobre Il diritto di contare ha raggiunto il 20.45%), ma – per l’appunto – trattasi di soddisfazioni quasi una tantum. La gara degli ascolti con Canale 5, si sa, è un tema che scotta ogni giorno. E se la serata di oggi non preoccupa più di tanto (a The Help, la rete ammiraglia Mediaset contrappone la seconda parte di Titanic), da mercoledì prossimo – 6 novembre – la concorrenza schiererà la nuova serie in sei puntate con protagonista Gabriella Pession:la. Dunque, su ...

Raiofficialnews : Oltre 2,1milioni di spettatori per #Report su @RaiTre. Record di #ascoltiTv per #SolitiIgnoti. Speciale… - you_trend : #ExitPoll di Opinio (Rai) sulle #RegionaliUmbria: Donatella #Tesei (centrodestra) in testa con oltre 20 punti su Vi… - LauraGaravini : In Sudamerica oltre 1mln e mezzo di italiani.Senza contare oriundi.Un continente stravolto da profonde trasformazio… -